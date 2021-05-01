محمد سامي عن مي عمر: عملت كل حاجة عشان أتجوزها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحل اليوم، المخرج محمد سامي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها «العرافة» المقرر أن يكون على جزئين.

محمد سامي، الذي استطاع أن يبرز اسمه خلال السنوات الماضية، بأعماله الدرامية مع كبار النجوم، التي عادًة ما تحقق مشاهدات وتفاعلات عالية، يشارك هذا الموسم، بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة الفنانين أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.

وكثيرًا ما يرتبط المخرج الشهير، باسم زوجته الفنانة مي عمر، التي دخلت عالم الفن من بوابته، منذ مسلسل «حكاية حياة» وحتى «نسل الأغراب».

وقصة الحب وزواج المخرج من مي عمر، التي كان رواها من قبل في تصريحات تلفزيونية، مرت بكثير من التحديات والخطوات حتى تكللت أخيرا بالزواج في النهاية.

وأكد محمد سامي، إن معرفته بمي، بدأت بمجرد صداقة بالجامعة، قبل أن يميل قلبه تجاهها، قائلًا: «عندنا قصة كبيرة جدًا، كنا مع بعض في الجامعة الأمريكية، أول سنة وأنا مشيت بعدها وكنا صحاب جدًا لمدة 3 سنين، وبعدين حبيتها، وقررت أخطبها، بس هي مكنتش لسه محبتنيش».

وبدأت محاولات عدة من المخرج لكسب قلب الفنانة: «كنت بروحلها في كل مكان تكون فيه، وهي كان عندها دايما خوف من الارتباط، وقعدت عملت كل حاجة في الدنيا، زي إني أقولها إنتي فين، وأروحلها مع إني مببقاش في نفس المكان».

وتابع: «قولتلها إديني رقم باباكي قالتلي: لا، لمحته على موبايلها وحفظته، واتصلت بيه قولتله أنا محمد سامي مبشتغلش حاجة خالص وعايز أخطب بنتك، قالي تمام هبقى اتصل بيك، وبعد يومين اتصلت بيه قولتله كلمتك من يومين أخطب بنتك ومردتش عليا، فقرر إنه يجيلي مكتبي ولقينا بعض في الهوايات، وروحنا زورنا بيتهم وخطبتها».

خطوبة انتهت بالفسخ 5 سنوات قبل إعلان الزواج، سردها محمد سامي: «والدها شافني وأنا بتخانق ولقيته بيتصل بيا قالي عايز أزوركم وأرجعلك الشبكة، واتفسخت الخطوبة، قالي إنت كويس جدًا بس مش لبنتي، وفسخنا الخطوبة 5 سنين».

وأضاف «والدتي كانت شيفاني أحسن حد في الدنيا، قالتلي حبيبي بتهزر ولا إيه هما يحلموا، الموضوع منتهي مسمعش سيرتها تاني خالص، وفضلت بحاول أعمل لماما كل حاجة، وروحت لوالدها في شركته في جاردن سيتي، وقولتله بالله عليك جوزهالي، وفسخنا الخطوبة 5 سنين».