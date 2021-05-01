طريقة عمل كحك العيد في المنزل خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكحك من أبرز مظاهر الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، التي بدأت الاستعداداته له من الآن، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن طريقة سهلة لعمل كحك العيد في المنزل، خوفا من شرائه، في ظل استمرار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي وصفة سهلة وبسيطة لإعداد كحك العيد في المنزل، على طريقة الشيف منال العالم، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

مقادير كحك العيد

دقيق

ملح

ريحة الكحك

سمسم

خميرة خشنة

سمن

زبدة

ماء دافئ

سكر

طريقة تحضير كحك العيد

- في الخطوة الأولى يتم خلط الدقيق والملح جيدا في وعاء عميق.

- خلال الخطوة التالية، يتم إحضار وعاء منفصل إضافة السمن والزبدة، ووضعه على النار حتى الغليان، ثم إضافة ريحة الكحك على الدقيق.

- خلال تلك الخطوة يتم رش السمسم على الدقيق، ثم إضافة القليل من السمن الساخن على السمسم لتحميصه.

- في هذه الخطوة يتم خلط الدقيق مع السمن جيدا.

- يتم خلط الخميرة مع الماء والسكر في كوب متوسط الحجم، وتغطية الخميرة لدقائق حتى يتضاعف حجمها، ثم خلط الخميرة مع الدقيق والسمن، حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء.

- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يتم تغليف العجينة بقطعة من النايلون، لمدة 30 دقيقة، وفي ذلك التوقيت يتم وضع صوانٍ ذات حافة قصيرة في وسط الفرن على درجة حرارة 180 م.

- خلال هذه الخطوة يتم تقطيع العجين على هيئة كرات صغيرة ذات سُمك، ثم وضع الكحك لمدة من 10 إلى 12 دقيقة، إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون، ويتم تقديمه عندما يبرد.