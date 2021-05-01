اليوتيوبر «لوما» تعرض عائلتها للإصابة بكورونا مقابل 13 ألف جنيه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل تسببت فيها اليوتيوبر لوما، صاحبة قناة «مطبخ لوما»، بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي الكمامة وملامح الإعياء على وجهها، زاعمة إصابتها بفيروس الكورونا التاجي، مشيرة إلى أنها قررت تحدي المرض وإعداد فطار وعزومة لعائلتها، وذلك في فيديو بعنوان: «رغم تعبي الشديد، قومت، تحديتك يا كورونا وعملت عزومة جامدة للبيت كله، دعواتكم لينا».

وخلال الفيديو، التي جاءت مدته 15 دقيقة، ظهرت السيدة وهي داخل مطبخ منزلها وتعد العديد من الأكلات تحضيرا للعزومة التي أعدتها لأفراد أسرتها.

وعلى الفور، قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة من المقطع، موجهين انتقادات لليوتيوبر بشكل لاذع، خاصة أنها يمكن أن تتسبب في إصابة باقي أفراد أسرتها، بسنما سخر البعض منها ومن المقطع.

اليوتيوبر تخاطر بحياة عائلتها مقابل 13 ألف جنيه

الجدير بالذكر أن السيدة نشرت المقطع، منذ أيام، تحديدًا في 27 من شهر أبريل الماضي، وبحسب إحصائيات موقع «سوشيال بليد» فإن المقطع حقق منذ نشره وحتى اليوم من 53 دولار، وحتى 856 دولار، أي حصدت اليوتيوبر مبالغ بدأت من 829 جنيها، وحتى 13 ألفا و400 فقط.

عرضت عائلتها للإصابة بالكورونا

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، خلال حديثه لـ«هن»، سهولة إمكانية نقل عدوى فيروس كورونا المستجد من اليوتيوبر لعائلتها.

وأشار «شاهين» أنه يمكن نقل العدوى بسهولة إلى أسرة السيدة من خلالها، وذلك يأتي عن طريق عدم تطهيرها لأيديها بشكل جيد، كذلك في حال انتشار الرذاذ من فمها وأنفها أثناء طهيها للطعام، «سهل جدا تكون العدوى اتنقلت ليهم، لأنها اتعاملت بشكل مباشر مع المواد اللي كانت بتطبخها وسهل يكون الرذاذ اتنقل منها للأكل، كذلك لمسها للأكل ومواد الطهي بأيديها في حال عدم تعقيمها، فيجب على الأسرة توخي الحذر ويفضل الفحص عند طبيب».