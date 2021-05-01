«قومي المرأة» يعلن المؤشرات الأولية للجنة رصد مسلسلات شهر رمضان: جسدت تضحيات السيدات وقوتهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قام المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام، برئاسة الأستاذ الدكتور سوزان القليني، برصد الأعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان، للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2021، سواء على مستوى البرامج، أو الدراما أوالإعلانات في التليفزيون والصحف الورقية والإلكترونية والإذاعة.

وقامت اللجنة الإعلامية، تحت إشراف الأستاد الدكتور سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس، بالبدء في فعاليات الرصد، بالاعتماد على معايير الكود الإعلامي، لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام، الصادر عن المجلس القومي للمرأة في 2018، وأقره المجلس الأعلى للإعلام.

وقامت اللجنة بالرصد من خلال:

1- اعتماد استمارة تحليل مضمون التي تم تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام 2021.

2- الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الإعلام بالجامعات ووسائل الإعلام المختلفة المتطوعين للعمل في الرصد والتحليل وهم الدكتورة نادية النشار، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة ريهام يحيي إمبابي، والدكتورة سحر صابر السيد، والدكتورة مي مصطفى عبد الرازق، وأمنية رشاد عبد الفتاح، وصفاء عبد الفتاح.

3- تشكيل فرق بحثية مكونة من 135 طالبا وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

4- الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسلات وموقف النقاد والمجتمع المحيط من الأعمال الرمضانية المعروضة لهذا العام ومدى توافق الأعمال مع معايير الكود الإعلامي الصادر عن المجلس القومي للمرأة.

5- حصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية، التي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، البالغ عددها 26 مسلسلا، وتتمثل هذه المسلسلات فيما يلي: (لعبة نيوتن – اللي ملوش كبير- فارس بلا جواز- بنت السلطان -هجمة مرتدة – النمر-بين السما والأرض- موسى-الطاووس – لحم غزال – ضل راجل- أحسن أب- نجيب زاهي زركش- القاهرة كابول- المداح- ملوك الجدعنه – قصر النيل- وكل ما نفترق- حرب أهلية – خلي بالك من زيزي – نسل الأغراب- ولاد ناس- كله بالحب -الاختيار 2- ضد الكسر – كوفيد25)، وقد تم تحليل المسلسلات المنتجة محليا والمذاعة علي القنوات التالية: قنوات سي بي سي - قنوات النهار- الحياة ON E - DMC - قنوات MBC - أبو ظبي – دبي - النيل للدراما).

6- القيام بحصر شامل ثم رصد وتحليل صورة المرأة في معظم البرامج التليفزيونية خلال موسم رمضان 2021، وبلغ عددها 11 برنامجا، التي تمثلت في «شيخ الحارة والجريئة- يا أنا يا هي- هدية الرئيس- الثمن- مقلب خمس نجوم- رامز عقله طار- الحياة أخلاق- بيت للكل- العرافة- اطمن- لحظات جريئة» منها خمسة برامج تقدمها مذيعة أو تشارك في تقديمها وهي «شيخ الحارة والجريئة- يا أنا يا هي– العرافة – خمس نجوم – بيت للكل).

- القيام بحصر شامل ثم رصد وتحليل صورة المرأة في 43 إعلانا من الإعلانات المعروضة لموسم رمضان 2021 لسلع تجارية وخدمية وحملات خدمة عامة على كافة القنوات المصرية.

8- تم رصد وتحليل كل ما قدمته الصحف المصرية الورقية والمواقع الإلكترونية عن صورة المرأة، خلال موسم رمضان 2021، تمثلت الصحف والمواقع الإلكترونية العينة في ثماني صحف ورقية ومواقعها الإلكترونية وهي (الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الوفد، المصري اليوم، الشروق، اليوم السابع، الوطن) بواقع 680 موضوعا صحفيا في فنونه التحريرية المختلفة ما بين اشكال خبرية واستقصائية ومادة رأي.

9- متابعة الإذاعة المصرية المسموعة في البرامج والمسابقات على مختلف المحطات المصرية.

وقد أظهرت المؤشرات الأولية لرصد الأعمال المذاعة في رمضان حتى منتصف الشهر النتائج التالية:

المسلسلات

- الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الاعمال الرمضانية، وإن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها.

- تميزت بعض مسلسلات هذا العام بتناول قضايا هامة من شأنها رفع الوعي لدي المشاهد عامة، والشباب خاصة، بما يحاك من مؤامرات ضد مصر وما تخوضه مصر من معارك، وتضحيات أبنائها الشرفاء من رجال الجيش والشرطة للحفاظ علي الوطن من القوة المعادية وما يتكبدونه من معاناة نفسية وأسرية وجسدية للحفاظ علي الأرض والعرض، ومنها «الاختيار- هجمة مرتدة – القاهرة وكابول- لعبة نيوتن» مما انعكس على صورة المرأة كأم وزوجة وابنة وأخت لرجال الشرطة والجيش التي برزت كخط دفاع داخلي عن الوطن من خلال ما تتحمله من أعباء في مراعاة الأسرة والأبناء أثناء غياب الزوج لأداء مهمته الوطنية.

فبرزت صورة المرأة القوية المساندة لزوجها ووطنها بإيمان واقتناع المرأة الحمولة التي لا تكل ولا تأن من طول غياب الزوج في عمله. وعكس مسلسلا «الاختيار 2 وهجمة مرتدة» صورة رائعة لزوجات رجال الشرطة والجيش وزوجات المسؤولين في الأجهزة السيادية، وهي الصور المنقولة بصدق ودقة من على أرض الواقع، فكل التحية والتقدير لزوجات رجال الجيش والشرطة والأجهزة السيادية كصمام الأمان الداخلي للوطن.

وظهرت المرأة الوطنية القوية الشجاعة التي تقدس عملها والحاسمة في قرارتها في مسلسل «هجمة مرتدة».

وظهرت شخصية «دينا»، عميلة المخابرات «وهبة» العاملة مع جهاز المخابرات، كشخصيات قيادية مؤثرة ووطنية، وهو ما يعكس صورة حقيقية أيضا للمرأة المصرية عندما تتولى مسؤولية بشكل عام ومسؤولية وطنية لحماية بلدها بشكل خاص.

- عكست بعض المسلسلات صورة إيجابية لقوة المرأة المصرية وصلابتها في مواجهة التحديات صورة الأم والزوجة لرجال الشرطة والجيش وبرغم خوفها، إلا أنها تشجع وتبث الطمأنينة في نفوسهم.

- مسلسل «حرب أهلية» ودور الفنانة يسرا وصديقاتها في عدم التنازل عن حقوقهم وإصرارهن على استرداد حقهن من الزوج النصاب.

- كما تميزت مسلسلات هذا العام بتناول كثير من القضايا الهامة مثل قضية الإرهاب وملفات التخابر.