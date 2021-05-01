"أنتِ تأكلي لشخصين".. ما الكميات المناسبة من الطعام أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ربما يكون قول "أنتِ تأكلي لشخصين" قول مأثور لطيف، لكن هذا لا يعني أنه يمكن للمرأة الحامل تناول الكثير من الطعام أو تناول الأطعمة الخاطئة، فبينما تحتاج إلى المزيد من بعض العناصر أثناء الحمل، فإن نمو الطفل لا يعني أنها بحاجة إلى تناول ضعف كمية الطعام.

ويساعد اتخاذ خيارات غذائية صحية من مجموعة متنوعة من المصادر على الشعور بالسعادة وتوفير كل ما تحتاجه الحامل وطفلها، فتشير الدراسات إلى أن التغذية غير السليمة أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على خطر إصابة الطفل بمشكلات صحية مختلفة كشخص بالغ - مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فكما يعتبر الحمل وقتًا رائعًا للحصول على أطعمة عالية الجودة وغنية بالعناصر الغذائية، ولكنه أيضًا وقت يدعو إلى الكثير من التوصيات، المطلوبة وغير ذلك.

وفي هذا الإطار قدم موقع timesnownews، روشتة غذائية بما يجب أن تأكله أو تتجنبه المرأة خلال فترة الحمل، وذلك وفقًا لما طرحه الدكتور كشيتيز مرديا- الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Indira IVF ، الذي أكد على ضرورة الحصول على الكميات المناسبة من العناصر الغذائية، مما يتيح الحصول على حمل صحي وطفل سليم.

ماذا نأكل أثناء الحمل

يقول مرديا إن الأطعمة الطازجة والوجبات المطبوخة في المنزل مثالية للحوامل، فقبل تناول الفاكهة والخضروات النيئة، يجب تنظيفها جيدًا بالماء الدافئ للتخلص من أي مواد كيميائية وكائنات دقيقة غير مرغوب فيها، كما يجب أن تكون الوجبات متوازنة، ويشمل النظام الغذائي المتوازن ما يلي بنسب وكميات كافية:

البروتينات (البقول والعدس والبراعم واللحوم والأسماك)

الكربوهيدرات (أرز، شباتي، خبز)

دهون (زيت، سمن)

الألياف (الفواكه والخضروات والسلطات)

البروبيوتيك (اللبن الرائب، اللبن، الزبادي)

أحماض أوميغا 3 الدهنية (بذور السمسم، بذور الكتان، السلمون)

الكالسيوم (منتجات الألبان والتوفو واللوز والخضروات ذات الأوراق الخضراء)

الفيتامينات (يجب تناول ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين ج بكميات كبيرة)

المعادن (يجب تناول مصادر غنية بالحديد مثل التمر والجيغيري والتين).

ما لا تأكله أثناء الحمل

يُفضل ألا تكون المشروبات الغازية والأطعمة المعلبة والأطعمة المحتوية على مواد حافظة وكيماويات وألوان صناعية ومواد صناعية على قائمة البقالة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية مثل الحلويات والأطعمة المقلية يجب أن تبقى بعيدة لأنها لا تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وتؤدي فقط إلى تراكم الدهون ومضاعفات أخرى في المستقبل.

أثناء تناول الطعام بالخارج، يجب التأكد من أن الطعام طازجًا وتم إعداده بطريقة صحية، وأنه ليس دهنيًا أو حارًا جدًا (اجعله بسيطًا).

كم تأكل وتشرب أثناء الحمل؟

في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يمكن أن تكون السعرات الحرارية التي تتناولها الأم هي نفسها التي تناولتها قبل الحمل، يزداد هذا المطلب لاحقًا، يوصى بحوالي 340 سعرة حرارية إضافية من نظام غذائي متوازن في الثلث الثاني من الحمل و 450 سعرة حرارية في الثلث الثالث.

يعتبر تناول السوائل أمرًا بالغ الأهمية ما بين 3 إلى 4 لترات من الماء ضرورية ويجب زيادة ذلك خلال فصل الصيف، وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون العيش بدون الشاي والكافيين ، فإن كوبين هو الحد الأقصى.

ماذا لو فقدت الشهية؟

من الطبيعي أن تفقد الشهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب التغيرات الهرمونية، وفي مثل هذه الحالات، يُنصح بتناول الطعام الذي يشعر المرء بالراحة معه، فيمكن أن يكون تناول كميات صغيرة عدة مرات أسهل من ثلاث وجبات كبيرة لا يمكن الاحتفاظ بها.

إذا كانت الروائح القوية لا يمكن تحملها، فيمكن تناول الأطعمة البسيطة مثل الفواكه والخضروات النيئة والخبز المحمص، كما يمكن أيضًا تطوير النفور من شرب الحليب، فالأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل التوفو والحبوب الكاملة بدائل جيدة.

يجب على المرأة تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الوجبة لأن هرمون البروجسترون يتسبب في استرخاء العضلات الموجودة أسفل أنبوب الطعام، وهذا يمكن أن يسبب القيء، ويقل الغثيان والقيء والنفور من الطعام والروائح مع دخول المرأة الثلث الثاني من الحمل.