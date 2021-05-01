منى عبد الغني كانت زوجة أبيها.. معلومات عن ضحية «رامز عقله طار» اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تظهر حلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، ضحية جديدة، بعد أن يستقطبها البرنامج بقيادة حسن عسيري، لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز بطريقته، ثم تستقبل الضحية المذيعة سارة مراد، لتوجه لها بعض الأسئلة قبل أن تتركها فريسة لمقلب رامز جلال.

ويرصد «هن» معلومات عن ضحية «رامز عقله طار»

وكشفت مصادر لـ«هن» أن ضحية اليوم لبرنامج «رامز عقله طار» هي الفنانة الشابة ملك قورة، وفيما يلي معلومات عنها:

- بدأت مشوارها الفني، في مجال الإعلانات وبرامج الأطفال في عمر السبع سنوات.

- ولدت في القاهرة عام 1993.

- والدها رجل العمال محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير.

- شقيقتها مريم قورة، التي دخلت عالم التمثيل في طفولتها ولم تستمر، وشقيقها أدهم.

- درست الإعلام في الجامعة الأمريكية.

- عملت في تقديم برامج تعليميمة باللغة الإنجليزية على القناة المصرية التعليمية الأولى والثانية.

- شاركت في أغنية «يا مكتبتنا» التي قدمتها في مهرجان القراءة للجميع.

- حصلت على جائزة مقدمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون برعاية وزارة الإعلام المصري عن دورها في مسلسل «نور الصباح» عام 2006.

شاركت في العديد من المسلسلات، على رأسها «أريد حلاً»، «لحظات حرجة»، «قانون المراغي»، «حدف بحر»، «نور مريم»، «حالة عشق» و«وعد»، «خلصانة بشياكة»، و«نصيبي وقسمتك» الجزء التالت وفيلم «آخر ديك في مصر» من بطولة محمد رمضان وإنتاج العام 2017.

ارتدت قورة فستان زفاف أنيق من تصميم المصممة سماح مهران في الموسم السادس من فاعليات «أنترناشونال فاشون أوورد» عام 2020.

تألقت خلال زفاف شقيقتها بإطلالات باهظة الثمن، حيث بتوقيع مصممة الأزياء سماح مهران.

فارتدت فستان باللون الأحمر بـ4500 دولار، أي ما يقارب الـ72 ألف جنيه، وفستان آخر، جاء باللون الـ«بيبي بلو» بـ3 آلاف دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيه.

شاركت في إعلان أحد شركات الأجهزة المنزلية هذا الموسم الرمضاني، بمشاركة آسر ياسين، أحمد داش، والإعلامية إسعاد يونس.

تزوج والدها من الإعلامية منى عبد الغني، وصرحت ملك حينها أن علاقتهما كانت جيدة.