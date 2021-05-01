طريقة عمل محشي ورق العنب من الشيف ياسمين مرسي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لكل سيدة في المطبخ أسلوبها الذي يميزها عن غيرها، وفي شهر رمضان الكريم تبحث كل سيدة عن الأطعمة المختلفة التي تقدمها وتساعدها في الحصول على طعام صحي مع المذاق المميز.

وتقدم لكِ «هُن»، طريقة عمل المحشي المقدمة من الشيف ياسمين مرسي.

طريقة عمل محشي ورق العنب

- تجهيز الحشوة قبلها بيوم، وحشو الورق.

- تسوية ورق العنب يوم الاستخدام.

- خلطة المحشى السحرية أساسها التوابل المتعددة، وهي: كمون- كزبرة ناشفة- قرفة- زنجبيل- بخلاف التوابل الأساسية.

- الإكثار من الخضرة: فالكزبرة الخضراء والشبت أساس المحشي.

- الإكثار من عصير الطماطم مع الصلصة.

- استخدام جزر حلقات أسفل الورق في التسوية.

- مع بداية غليان ورق العنب مع الشوربة نضع الليمون والشياطة ونهدىء النار عليه.

طريقة عمل محشي مشكل

- تجهيز الخضار وتقويرة، ويفضل أن يكون يوم الاستخدام أو قبلها بيوم خاصة الكوسة لسرعة تغير شكلها.

- حشو ٣/٤ فقط لأن مع التسوية يتكاثر الأرز.

- الخضرة أساس المحشي: كزبرة، بقدونس، شبت.

- التوابل مثل الكمون - زنجبيل - قرفة - كزبرة ناشفة، بالإضافة إلى التوابل الأساسية.

في حالة قلة الطماطم يمكن إضافة بابريكا لإضافة اللون الأحمر الجميل للخلطة، ويفضل أن تكون الخلطة «ني في نى».

طريقة عمل البطاطس المحشية

- اختيار البطاطس صغيرة الحجم.

- قلي البطاطس نصف قلية للحفاظ على تماسكها ولونها في التسوية.

- تسوية البطاطس في الفرن بعد حشوها اللحمة المفرومة، وإضافة قليل من الشوربة مع الصلصة لضمان لون رائع.

- تستغرق وقت بسيط حتى النضج.

فوائد محشي ورق العنب

- يعتبر مضاد للالتهابات وخاصة التهاب المفاصل.

- يعالج صعوبة تدفق الدم في القدمين.

- يعالج تورم الساقين من خلال تناول كوب من مغلي اوراقه.

- يفيد مرضى السكري.

إضافة إلى قدرته على تخفيض معدلات السكر المرتفعة، وتحسين عملية الأيض في الجسم.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية، لاحتوائه على الألياف الغذائية، لذا يعتبر من الأطعمة التي تُقلّل الوزن وتمنح شعورا بالشبع.