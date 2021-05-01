تحذير.. عدوى كورونا من الأطفال للكبار أشد خطرا والعكس «ليس صحيحا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع عودة تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا مجددًا بسبب ما يسمى بالموجة الثالثة من (كوفيد 19)، تشدد الأمهات الإجراءات الاحترازية مجددًا خوفًا من الإصابة وانتقال العدوى لصغارها، فيحرصن على تقوية الجهاز المناعي بالأطعمة الطبيعية.

ورغم الخوف الشديد من الأمهات على أطفالهن إذ تعرضن للإصابة بكورونا، لكن خطرًا آخر ربما يغلفن عنه وهو انتقال العدوى من الصغار للكبار، الذي غالبًا ما يعانون من تدهور سريع في حالتهم الصحية بسبب فيروس كورونا، بينما ذهب البعض في معتقداتهم أن العدوى من الأطفال للكبار هي «عدوى قاتلة».

متخافيش على طفلك المصاب.. واحذري انتقال العدوى

ومن جانبه أوضح الدكتورأمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن عدم وضوح ظهور أعراض فيروس كورونا على الأطفال هو الخطر الذي يهدد الكبار بالعدوى، لأن غالبًا ما تكون الأعراض على الأطفال بسيطة وغامضة أي «الأم ممكن متاخدش بالها أن الطفل عنده كورونا.. وتشك أن الأعراض دور برد عادي.. وعشان كدا بنسميها أعراض بسيطة وغامضة»، بحسب حديثه لـ«هن».

وتابع «الحداد» أن الخطر ليس على الأطفال من الإصابة بالفيروس لأن في الأغلب يتم شفاؤهم بمعدلات أعلى وأسرع، وهذا الأمر يتوقف على أكثر من تفسير منها أن مستقبلات الفيروس على رئة الأطفال أقل، كما أن المناعة لديهم تكون بنسبة أعلى من الكبار.

وأوضح «الحداد» أن الخطورة تكمن في انتقال العدوى من الصغار للكبار، إذ أنها توصف بـ«بتكون عدوى قوية وشديدة»، وذلك بسبب إصابة الكثير من الكبار بأمراض مزمنة كما أنهم يعانون من ضعف المناعة.

51% من الأطفال يعانون من فيروس كورونا

وهو أيضًا ما أكده الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، الذي أوضح أن فيروس كورونا من الممكن أن يتواجد في الجهاز التنفسي للأطفال طيلة أسابيع دون ظهور أعراض عليهم، وهو ما يسرع من الانتقال من الصغار للكبار، وفقًا لحديثه لـ«هن».

وتابع «شاهين» أن قرابة 51% من الأطفال سوف يصابون بفيروس كورونا، لذلك يجب على الأسرة التي بها كبار السن، التعامل بحرص شديد مع الأطفال المصابين خوفًا من انتقال العدوى إليهم، لأنها تصبح خطر عليهم بسبب ضعف المناعة.