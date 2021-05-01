كورونا اليوم: انتبه لهذه الأعراض.. واحذر الإصابة مجددا خلال فترة التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

انتبه لهذه الأعراض

تم تسجيل مشاكل ومضاعفات الجهاز الهضمي لدى العديد من مرضى كوفيد، حيث اشتكى الأفراد من العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، حتى بعد التعافي، ولهذا من المهم معرفة كيف يؤثر مرض كوفيد -19 على الجهاز الهضمي، وفقا لما يكشفه موقع timesofindia.

الأعراض المعدية المعوية الشائعة المرتبطة بـ كورونا تتمثل في، الإسهال وآلام البطن، فقدان الشهية، والغثيان والشعور بالقيء.

احذر الإصابة مجددا خلال فترة التعافي

هل يمكن الإصابة بكورونا مرة أخرى خلال فترة التعافي من الفيروس القاتل؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia، يقول الدكتور أبهيشيك، الذي يعالج الحالات المصابة بفيروس كورونا: "إذا كنت في مرحلة التعافي من الفيروس خلال أول أسبوعين من الإصابة، ومازلت في المستشفى، والمرضى من حولك وضعهم حرج للغاية ولديهم سعال حاد ومشاكل في التنفس، فمن الممكن أن تصاب مرة أخرى إذا لم تكن حريصا على نفسك".

وأضاف الطبيب: "في حين أن الفيروس يتغير ويغير سلوكه، فكل شيء ممكن، ولكن إذا نجوت للتو من العدوى، فمن غير المرجح أن تصاب بالعدوى مرة أخرى في المستشفى، إنه قلق نفسي أكثر منه قلق حقيقي، بمجرد خروجك من المستشفى والعودة إلى المنزل، من المهم الاستمرار في اتخاذ جميع احتياطات كوفيد اللازمة واتباع جميع البروتوكولاتن اعمل على تقوية رئتيك واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا حتى تحافظ على صحتك من تكرار الإصابة".

التدخين يقلل من تأثير لقاح كوفيد-19

السؤال الشائع بين المدخنين هو هل يمكنهم التدخين بعد تلقي التطعيم؟، وهل يمكن للتدخين أن يقلل من تأثير لقاح كوفيد-19؟.. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول التدخين والتطعيم، وفقا لموقع timesofindia.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، وبالتالي من المهم بالنسبة لهم الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، ليس هذا فقط، فالتدخين يقلل أيضًا من سعة الرئة ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، أضافت العديد من التقارير أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بنتائج كورونا الشديدة، ونصحت الدكتورة فيشاكا، وهي أخصائية تغذية، بعدم التدخين بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح الفيروس التاجي لأنه يقلل من استجابة الجسم المضاد للعديد من اللقاحات، يمكن للمدخنين حتى تناول العلكة إذا لزم الأمر ولكن لا ينبغي أن يدخنوا.