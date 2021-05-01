هل يمكن للتدخين أن يقلل من تأثير لقاح كوفيد-19؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بصرف النظر عن اتباع جميع بروتوكولات كوفيد-19، فإن الطريقة الوحيدة لمنع الإصابة بالعدوى هي التطعيم، بسبب زيادة عدد الحالات، يتم تسريع عملية التطعيم في معظم أنحاء العالم.

والسؤال الشائع بين المدخنين هو هل يمكنهم التدخين بعد تلقي التطعيم؟، وهل يمكن للتدخين أن يقلل من تأثير لقاح كوفيد-19؟.. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول التدخين والتطعيم، وفقا لموقع timesofindia.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، وبالتالي من المهم بالنسبة لهم الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن.

ليس هذا فقط، فالتدخين يقلل أيضًا من سعة الرئة ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، أضافت العديد من التقارير أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بنتائج كورونا الشديدة.

في الآونة الأخيرة، نصحت الدكتورة فيشاكا، وهي أخصائية تغذية، إلى بعدم التدخين بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح الفيروس التاجي لأنه يقلل من استجابة الجسم المضاد للعديد من اللقاحات، يمكن للمدخنين حتى تناول العلكة إذا لزم الأمر ولكن لا ينبغي أن يدخنوا.

ونصحت الطبيبة المدخنين بعدم التدخين بعد تناول اللقاح حتى لا يقلل من تأثيره، كما أكدت أنه يجب على الناس أن يناموا 6 ساعات كل ليلة قبل أن يحصلوا على اللقاح.

وأكملت الطبيبة نصائحها: "يجب على الناس محاولة القيام ببعض تمارين التنفس لتقليل التوتر، لا يقتصر الأمر على التدخين فحسب، بل حتى استهلاك الكحول يمكن أن يضعف استجابة الجهاز المناعي للقاح، وبالتالي، يجب على الشخص تجنب تناول الكحول قبل ثلاثة أيام من الحصول على اللقاح، ويجب تجنب الإفراط في الشرب لمدة 45 يومًا قبل الحصول على اللقاح".