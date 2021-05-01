منها الذكاء.. 5 أشياء تكشفها عادة قضم الأظافر عنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عادة ما يبدأ قضم الأظافر في مرحلة الطفولة، وكثيرا من الأشخاص الذين اعتادوها عندما كانوا أطفالًا يتخلصون منها عند الكبر، ولكن بالنسبة للبعض، تصبح ملازمة لهم مدى الحياة والتي يمكن أن يكون من الصعب للغاية الإقلاع عنها.

ولكن اتضح أن هذا السلوك المتكرر يمكن أن يكشف عن بعض الحقائق المثيرة عنك، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- الطاقة المفرطة:

أظهرت إحدى الدراسات أن معظم الأشخاص الذين يقومون بقضم أظافرهم لديهم أكثر من طاقتهم.

2- أذكى مما تعتقد:

غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يعضون أظافرهم أفرادًا يحركهم الهدف ولا يؤدون المهام بوتيرة معتادة، ويميل العديد من الأشخاص إلى قضم أظافرهم أثناء لحظات التركيز الشديد عندما يحاولون حل مشكلة ما.

3- قد لا تتحلى بالصبر:

قد يكون الملل والإحباط من الأسباب المهمة لقضم الأظافر، وبمجرد أن تصبح عادة، يمكن أن تصبح شيئًا تفعله لإبقاء نفسك مشغولاً عندما تشعر بالملل أو الانتظار.

4- قد لا تكون سعيدا مع نفسك:

يمكن أن يكون قضم أظافرك عادة عصبية تجعل الأشخاص يشعرون بتحسن مؤقتًا، وغالبًا ما يكون قضم الأظافر من الأشخاص الذين يفرطون في الأداء ويضعون توقعات كبيرة لأنفسهم، وعندما لا يتمكنون من تحقيق أهدافهم، فإنهم غالبًا ما يشعرون بخيبة الأمل والخجل من أنفسهم.

5- قد يكون مرتبطا بقضية نفسية:

قد يكون قضم أظافرك مرتبطًا باضطراب الوسواس القهري ومع ذلك، ليس كل من يعاني من هذه الحالات العقلية يعض أظافره، وغالبًا ما تكون عادة طويلة الأمد يصعب التغلب عليها.