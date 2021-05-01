كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 04:36 مساءً - الكلف، هو مشكلة جلدية شائعة تُسبب ظهور بقع داكنة متغيرة اللون على بشرتك، وعلى الرغم من أنَّ الكلف ليس مؤلماً ولا يمثل أي مخاطر صحية، إلا أنَّه يمكن أن يتسبب في الأرق للكثيرات. وعلى الرغم من توافر العديد من العلاجات والمستحضرات التجميلية تُساعد في التخلص من الكلف، ولكنها منتجات باهضة الثمن. لذلك، يمكن استبدالها بالوصفات الطبيعية المنزلية، بتكلفة قليلة ونتائج آمنة وفعّالة للتخلّص من الكلف نهائياً، ومنها وصفات صفار البيض والعسل التي نقدمها بين يديك.



صفار البيض والعسل للكلف بوصفات سهلة التحضير

وصفات طبيعية لعلاج مشكلة الكلف

إليك، طريقة علاج الكلف بوصفات صفار البيض والعسل، وكيفية استخدامها لبشرة لا تشوبها أي شائبة.



خلطة صفار البيض والعسل للتخلص من الكلف

خلطة صفار البيض والعسل للتخلص من الكلف وتجديد خلاياها

تتزايد وتتضاعف فوائد صفار البيض والعسل إذا تمّ استخدامهما معاً، ويُساهمان في تبييض البشرة وإزالة الرؤوس السوداء والكلف والبقع الداكنة منها، وشد الوجه وتخليصه من التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، لغناهما بالفيتامينات والمعادن المهمة لتغذية البشرة، وإضفاء اللمعان والإشراق والحيوية للبشرة والمحافظة على نضارتها ونعومتها.

المكوّنات:

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزج المواد معاً في طبق صغير، ونضعها على البشرة مدّة عشرين دقيقة، ثمّ نغسلها بالماء الفاتر، ونحتفظ بالمزيج في عبوة نظيفة ونضعه في الثلاجة ونستعمله لمدّة ثلاثة أيّام فقط وينبغي بعدها تجديد الخلطة، ونكرّر التجربة مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة نضرة ومشرقة وخالية من العيوب.

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العسل وصفار البيض وزيت الزيتون للتخلص من الكلف

تُفيد هذه الوصفة في التخلص من الكلف كما وتمنح البشرة النضارة والإشراق

يعمل العسل وصفار البيض وكذلك زيت الزيتون على ترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف لاحتوائهم على نسبة عالية من البروتينات التي تقوم بدور فعّال في تجديد وإصلاح الخلايا الجلديّة، والتخلّص من الكلف والبقع الداكنة التي تظهر عليها بفعل التعرّض الطويل لأشعّة الشمس.

المكوّنات:

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزج المكوّنات السابقة معاً، ونضعها على البشرة، ونتركها مدّة عشرين دقيقة، ثم نغسلها بالماء الفاتر.



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طرق حماية البشرة من الكلف

طرق حماية البشرة من الكلف والعناية بها

للمحافظة على بشرة نضرة ومتألقة وللوقاية من الكلف، يُنصح باتباع النصائح الآتية:

تجنّب إزالة الشعر الزائد بالشمع، والذي قد يؤدي لالتهاب الجلد مما يعمل على تفاقم مشكلة الكلف.

محاولة السّيطرة والابتعاد عن التّوتر؛ لأنه يمكن أن يُسبِّب تشقق وشحوب البشرة وجفافها وتصبّغها.

تقشير البشرة مرة في الأسبوع؛ لمنع تراكم الجلد الميّت الذي يسبب شحوب وعدم توحد لون البشرة.

يُفضّل اختيار المستحضرات العشبيّة للعناية بالبشرة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتنشيط الدّورة الدمويّة.

ضمّ الخضروات والفواكه الغنيّة بالماء للنظام الغذائي؛ لترطيب البشرة تدريجياً وطبيعياً، ولإيصال الغذاء للبشرة.

تدريجياً وطبيعياً، ولإيصال الغذاء للبشرة. شرب كميات كافية من الماء.

استخدام كريم واقي الشّمس قبل الخروج في النّهار بتركيزٍ مرتفع، ويُستخدم قبل التّعرض للشّمس بعشرين دقيقة.

ارتداء قبعة واسعة الحواف، ونظارات شمسية قبل الخروج كذلك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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