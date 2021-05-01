حكم جمع منى زكي بين «حازم» و«مؤنس» في «لعبة نيوتن».. هل انتهت عدتها؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مفاجأة صادمة أدركتها «هنا» وتجسد دورها الفنانة منى زكي، في أحداث حلقة أمس من مسلسل «لعبة نيوتن»، حين أدركت أن زوجها الأول «حازم»، ويؤدي دوره الفنان محمد ممدوح، ردها إلى عصمته بعدما طلقها، لتكتشف أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد، لأنها تزوجت من «مؤنس»، ويؤدي دوره الفنان محمد فراج.

الجمع بين زوجين في وقت واحد، هكذا أصبح الحال بـ«هنا»، وفي الحقيقة هو أمر حرمه الشريعة الإسلامية، وتعتبر الزوجة التي جمعت بين زوجين «زانية»، لكن في حال إذ لم تدرك أن الزوج ردها إلى عصمته، فهو أمر مختلف، أوضحه الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف.

جمع الزوجة بين زوجين في وقت واحد

وأوضح «الأطرش» خلال حديثه لـ«هن»، أن جمع الزوجة بين زوجين في وقت واحد، أمرًا محرمًا، ولا يجوز عقد الزيجة الثانية إلا بعد الانتهاء من العدة، وعلى المأذون ألا يعقد الزيجة إلا بعد أن يرى قسيمة الطلاق المحرر فيها التاريخ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال عقد الزيجة حتى تفرغ الزوجة من العدة.

وتابع «الأطرش» أنه يجوز للزوج أن يرد زوجته إلى عصمته بعد أن طلقها، دون أن تدرك ذلك، فإذا كان طلقها طلاقا شفهيا، فيردها إلى عصمته شفهيًا ويقول «رجعت زوجتي إلى عصمتي»، حتى إن لم تكن تعلم ذلك.

أما عن زواج المرأة مرة ثانية دون أن تعلم بأن طليقها ردها مرة أخرى إلى عصمته، أوضح «الأطرش»، أن الزواج الثاني باطل ويفسخ العقد وتعود إلى عصمة زوجها الأول.

انتهاء العدة للمطلقة والحامل

واستطرد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن عدة المرأة المطلقة إذ كان طلاق رجعي، تنتهي بعد مرور 3 حيضات عليها، إذ كانت من ذوات الحيض، أما إذ كانت حامل فتنتهي العدة بالولادة.

أما عن عدة المرأة الأرملة، فلابد أن يمر 4 أشهر و10 أيام وهي عدة المرأة الأرملة.