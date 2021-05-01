طريقة عمل البيتي فور بالكيلو.. بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكِ طريقة عمل البيتي فور بالكيلو على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجهاعلى قد الإيد، المقدم على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل بيتي فور بالكيلو

كيلو دقيق

ثلاثة أرباع كيلو زبدة درجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر بودرة

5 بياض بيض

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة زبدة مع اضافة الكاكاو

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

لون طعام أحمر

لون طعام أخضر

رشة ملح

مربى

فورماسيل

شيكولاتة سايحة

جوز هند

فول سودانى مجروش

طريقة تحضير بيتي فور بالكيلو

تخلط الزبدة مع السكر البودرة ثم يضاف الزيت وبياض البيض والفانيليا.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ويضاف بالتدريج مع التقليب.

يقسم الخليط لأربعة أجزاء يقلب جزء من الخليط يظل بدون أي إضافات.

يخلط جزء من الخليط مع اللون الأخضر وجزء مع اللون الأحمر.

يخلط الجزء الأخير مع الكاكو وملعقة الزبدة ويوضع كل جزء فى كيس حلواني ويشكل في صينية فرن.

توضع فى فرن ساخن فى درجة حرارة 180 حتى النضج ثم يزين بالمربى والفورماسيل وجوز الهند والفول السوداني.

طريقة تحضير البيتي فور الناعم

مقادير عمل البيتي فور الناعم

200 جرام زبدة طرية

80 جرام سكر بودرة منخول

2 صفار بيض

فانيليا

رشة ملح

200 جرام دقيق

80 جرام نشا

لبن عند اللزوم

كاكاو خام حسب الرغبة

شيكولاتة مذوبة

فورماسيل

مكسرات

سكر ملون

طريقة تحضير البيتي فور الناعم

تضرب الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي ثم يضاف صفار البيض والفانيليا.

يخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ثم يضاف تدريجيا حتى يلم العجين.

في حالة اضافة الكاكاو بعد العجن يمكن اضافة القليل من اللبن لكن قبل العجن يمكن استبدال مقدار من الدقيق بالكاكاو الخام.

يشكل حسب الرغبة على ورق زبدة فى الصينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تمام النضج.

يوضع فى الشيكولاتة المذوبة ويغمس فى السكر الملون أو المكسرات أو الفورماسيل ويترك ليتماسك على ورق زبدة ثم يقدم.

يفضل وضع القليل من البيتي فور في الفرن للتجربة للتأكد من نجاحه إذا ساح يمكن إضافة القليل من الدقيق.