تحذير لأسرة بسبب «طبخة لوما»: لا تتناولوا الإفطار.. فيه كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدلا واسعا أثارته «يوتيوبر» عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ظهورها خلال مقطع فيديو مدته 15 دقيقة، وهي تُعد الطعام لأفراد أسرتها، خلال إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشره عبر قناتها «مطبخ لوما».

تعليق السيدة على الفيديو

ودونت السيدة على الفيديو قائلة: «رغم تعبي الشديد، قومت، تحديتك يا كورونا وعملت عزومة جامدة للبيت كله، دعواتكم لينا»، حيث حقق الفيديو ما يقرب من 162 ألف مشاهدة خلال 3 أيام.

نقل السيدة عدوى كورونا لأفراد أسرتها

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور أحمد شاهين، أستاذة الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، خلال حديثه لـ«هن»، تحذيره لأفراد أسرة السيدة صاحبة الفيديو، لافتا إلى سهولة إمكانية نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم من خلالها.

وتابع «شاهين»، أنه يمكن نقل العدوى بسهولة إلى أسرة السيدة، من خلالها، وذلك يأتي عن طريق، عدم تطهيرها لأيديها بشكل جيد، كذلك في حال انتشار الرذاذ من فمها وأنفها أثناء طهيها للطعام، «سهل جدا تكون العدوى اتنقلت ليهم، لأنها اتعاملت بشكل مباشر مع المواد اللي كانت بتطبخها وسهل يكون الرذاذ اتنقل منها للأكل، كذلك لمسها للأكل ومواد الطهي بإيديها في حال عدم تعقيمها، فيجب على الأسرة توخي الحذر ويفضل الفحص عند طبيب».

انتقادات وسخرية من رواد السوشيال ميديا

وخلال الساعات القليلة الماضية، سرعان ما لاقى الفيديو انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حقق الآلاف من المشاهدات بعد ما يقرب من 3 أيام من نشره، إذ لاقى العديد من الانتقادات اللاذعة والساخرة من قبل العديد من نشطاء السوشيال ميديا، فجاء من بين التعليقات، «هي تقريبا بتنتقم منهم وقررت تعديهم كلهم»، «الفاتحة على أرواحهم الطاهرة»، «العشاء الأخير»، «رغم تعبها الشديد عملتلهم كورونا بالبشاميل تستاهل جهازهم التنفسي»، «عملت صينية pcr باللحمة»، «هما دلوقتي محتاجين دعواتنا فعلا»، «أكيد بتلم مشاهدات».