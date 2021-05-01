حزن على رحيل عروسين بشكل مفاجئ بعد السحور: كانا في انتظار مولودهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتهيا الزوجان الشابان من تناول وجبة السحور، واستعديا للنوم في ليلة هادئة لم تختلف عن سابقيها، فهما لا يزالان عروسين مر على زواجهما 5 أشهر فقط، عاشا معا في منزل عائلة الزوج بكل حب في انتظار مجيء طفلهما، لكن القدر لم يمهلهما، وتوفيا نتيجة تسرب الغاز في المنزل.

واستيقظ اليوم، أهالي قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، على فاجعة كبرى بوفاة «محمد إبراهيم» 25 عامًا وزوجته «ابتسام محمد» 20 عامًا، بسبب استنشاق كمية كبيرة من استنشاق الغاز السام.

الكارثة اكتشفتها والدة الزوج، حين باتت في الصباح تنتظر نزول عروس ابنها لمساعدتها في تحضير وجبة الإفطار، مر الوقت وتأخرت الزوجة العشرينية عن موعدها الذي اعتادت عليه، دب القلق والخوف في نفس الأم، فصعدت لمنزل ابنها وظلت تطرق الباب دون إجابة، فتعالت استغاثتها بزوجها والجيران لكسر باب الشقة، وكانت الصدمة الكبرى بالعثور على الزوجان نائمين على السرير دون حركة، بينما تملئ رائحة الغاز السام أركان المنزل، الذي أودى بحياتهما.

حالة من الحزن الشديد عمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فعبر «جروب» يحمل اسم قرية العجميين التي شهدت على الواقعة، نشرت فتاة قصة الوفاة الحزينة لتنهال عليها التعليقات بالدعاء والرحمة للفقيدين: «لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.. ربنا يرحمكم ويغفرلكم ويجعلكم من الشهداء إن شاء الله» «ربنا يرحمهم يارب.. ويجعلهم من الشهداء» «لا إله إلا الله.. ربنا يرحمهم يارب».

وفاة زوجين في الفيوم بعد السحور

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد العثور على محمد إبراهيم سعد (25 عامًا) وزوجته ابتسام محمد حجازي (20 عاماً) متوفيين في غرفة نومهما بسبب استنشاقهما الغاز السام جراء حدوث تسرب غاز في أسطوانة البوتاجاز.

وجرى نقل جثتي الزوجين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.