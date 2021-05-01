كيف يمكنك تنظيف وتعقيم غسالة الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن يؤدي تراكم الملوثات والمنظفات المتبقية ومنعم الأقمشة إلى احتجاز البكتيريا وغيرها من الأمور في الغسالة، وبالتالي قد ينتقل هذا مرة أخرى إلى ملابسك، مما يتسبب في ظهور الرائحة.

لذا نذكر لكم بعض الطرق لتنظيف وتعقيم غسالة الملابس، وفق ما جاء في موقعي "goodhousekeeping" و"thespruce".

ما الوقت المناسب؟

يوصى بتنظيف الغسالة مرة في الشهر، للحفاظ عليها إذا كانت تعمل بشكل جيد وتنظيف ملابسك قدر الإمكان، كما يجب تنظفيها كثيرًا مرة كل أسبوعين إذا كنت تعيش في مناخ حار أو رطب حيث يسهل تراكم العفن.

- يمكنك إضافة 1/2 كوب من مبيض الكلور السائل إلى المنظف، ثم تشغيل دورة عادية بالماء الساخن.

- وبطريقة أخرى، ضيفي لتر من الخل مباشرة إلى الماء الساخن، وأغلقي الغطاء لمدة دقيقة واحدة للسماح للخل بتعقيم وتنظيف الغسالة جيدا من الداخل، ثم فتح الغطاء لإيقاف الدورة، واتركي الخل والماء لمدة ساعة.

- عليك التخلص من الوبر من مصفاة المجفف، عن طريق ارتداء القفازات حيث يمكن أن يتلوث الوبر ويسبب تهيجًا للجلد.

- لتنظيف أسطوانة التجفيف، قومي بمزج ربع كوب من الكلور المبيض و لتر من الماء.

- من المهم تنظيف جميع الأسطح بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء العادي، ثم ضعي القليل من المناشف القديمة، واضبطي المجفف على درجة عالية، واتركيه يعمل لمدة 10 دقائق، لإزالة أي محلول تنظيف متبقي.

- باستخدام منشفة مبللة بالماء والصابون يتم مسح الهيكل الخارجي للغسالة، وذلك لإزالة جميع البقع والأوساخ والأتربة العالقة بها من الخارج.

- في الدرج المخصص لوضع منظف الغسيل يتم إضافة ملعقتين من صودا الخبز، ثم تشغيل الغسالة كالمعتاد.

- يوصي بعد الانتهاء من غسيل الملابس يتم تجفيف حوض الغسالة جيدا، باستخدام منشفة نظيفة وجافة، مع ترك الباب مفتوح لبعض الوقت، لتجنب العفن.

- يمكنك أيضا مزج محلول من زيت الصنوبر أو مطهر الفينول، ووضع قطرات في حوض الغسالة، وتشغيل الغسالة على دورة ساخنة.