حيل بسيطة تحافظ على ذاكرتك وصحتك العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يقضي الشخص العادي حوالي 12 ساعة يوميًا في استخدام الوسائط الرقمية، والتي يمكن أن تسبب الكثير ضغطًا بصحتنا العقلية، وإجهادا وإضعاف القدراة المعرفية -مثل الذاكرة والانتباه -.

لحسن الحظ، هناك أشياء بسيطة يمكننا القيام بها لتقوية قدراتنا المعرفية وحتى مساعدتنا على أن نكون أكثر إنتاجية دون بذل المزيد من الجهد، خصوصا خلال الصيام في شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع "homehacks".

التأمل

تساعدنا ممارسات اليقظة مثل التأمل والاسترخاء على تقليل التوتر وتعزيز الوضوح العقلي والوعي بما نشعر به وكيف نقضي وقتنا.

يمكنك التأمل لمدة 20 إلى 30 دقيقة في اليوم أو حتى التوقف طوال اليوم لأخذ بعض الأنفاس العميقة وتكون حاضرًا مع نفسك.

تعلم شيء جديد

كما يساعد تعلم شيء جديد، في الحفاظ على قوة الذاكرة من خلال تحفيز عقلك للحفاظ على خلايا المخ وتعزيز التواصل بينها، ويمكن أن يشمل ذلك ممارسة هواية أو تعلم مهارة جديدة أو القراءة أو أخذ فصل دراسي أو الانضمام إلى نادي الكتاب أو لعب الشطرنج أو الجسر أو حل الكلمات المتقاطعة أو الألغاز أو القيام بأعمال التصميم.

من المهم أيضًا التأكد من أنك تستخدم كل حواسك بانتظام. هذا يساعد على تقوية ذاكرتك

ربط أشياء مثل الرائحة مع الصور المرئية

يساعد ربط أشياء مثل الرائحة مع الصور المرئية عقلك على تذكر الأشياء بشكل أفضل.

لذلك، تأكد من التوقف والانتباه إلى الذوق والشم واللمس والصوت والبصر عند الانخراط في مهام مثل الأكل أو ممارسة الهوايات ، مثل السيراميك.

طريقة أخرى رائعة لتقوية الذاكرة والإدراك هي التوقف عن تصديق الأساطير حول فقدان هذه القدرات مع تقدم العمر.

تقارير كلية الطب بجامعة هارفارد: "يتدهور أداء المتعلمين في منتصف العمر وكبار السن في مهام الذاكرة عندما يتعرضون للصور النمطية السلبية حول الشيخوخة والذاكرة ، ويكون أفضل عندما تكون الرسائل إيجابية حول الحفاظ على الذاكرة في سن الشيخوخة" .

والأشخاص الذين يعتقدون أنهم لا يتحكمون في وظيفة الذاكرة لديهم أقل احتمالية للعمل على الحفاظ على مهارات الذاكرة أو تحسينها، وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بالتدهور المعرفي. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك التحسن وترجمت هذا الاعتقاد إلى ممارسة ، فلديك فرصة أفضل للحفاظ على عقلك حادًا.

التنظيف

يعد تنظيف مساحات المعيشة والعمل والحفاظ عليها مرتبة ومنظمة أيضًا أمرًا رائعًا لمساعدتك في الحفاظ على التركيز ، حيث يمكن أن تؤدي الفوضى إلى تشتيت انتباهك.

من المهم أيضًا أن تأخذ فترات راحة، خاصة عند الانتقال من مهمة إلى أخرى أو من اجتماع إلى آخر.

امنح نفسك استراحة لمدة 15 دقيقة لكل 45 إلى 60 دقيقة من النقطة الأساسية.