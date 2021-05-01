حاول محمد فراج إحياؤها في «لعبة نيوتن».. تعرف على أبرز سنن الزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سنن الزواج» عبارة تصدرت موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور «مؤنس» الذي يجسد دوره محمد فراج، خلال أحد مشاهد ليلة أمس، من مسلسل لعبة نيوتن، وهي يحاول إقامة سنن الزواج قبل الدخول بزوجته «هنا» التي تلعب دورها الفنانة منى زكي.

تفاصيل مشهد الزواج في لعبة نيوتن

وخلال المشهد، ظهر «مؤنس» وهو يقدم لـ«هنا» كوبا من الحليب وحبات من التمر، كسُنة من سنن الزواج، وهو ما تساءل عنه الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سنن الزواج

وفي كتابه «آداب الزفاف في السنة المطهرة»، أوضح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، سنن الزواج وهي:

1- ملاطفة الزوجة عند البناء بها

2- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها

3 - صلاة الزوجين معا

4 - ما يقول حين يجامعها: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا».. أخرجه البخاري وبقية أصحاب السنن إلا النسائي.

5- الوضوء بين الجماعين

6- وجوب الوليمة

7- اغتسال الزوجين معا

8- تحريم الدبر

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 18

وذهبت منى زكي لزيارة محمد ممدوح في السجن، الذي بمجرد رؤيته لها عمل على تقبيلها واحتضانها بشدة، فيما ابتعدت عنه وهو أخذ يعتذر لها وأن يشعر بالندم تجاهها، وطلب منها أن تسامحه قائلا: سامحيني أنا عارف إنتي تعبتي أد إيه بره والله كنت جايلك، متعيطيش حقك عليا أنا كان غصب عني، لترد عليه هنا بأنها تزوجت.

وحاول محمد ممدوح الهجوم عليها، وبدأ يصرخ فيها ويوبخها بالكلام متسائلا كيف تتزوج من رجل آخر وهي لا تزال في العدة وأنه ردها، وأنها في هذا الوضع متزوجة من شخصين، وهددها بحبسها وقتلها، لتنتهِ الحلقة.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، نخبة من الفنانين على رأسهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وإخراج تامر محسن.