كيف حافظت عائشة بن أحمد على هويتها التونسية في مسلسل لعبة نيوتن؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هويتها الأصلية واعتزازها الكبير بها، طغت عليها خلال مشاركتها في أحداث مسلسل لعبة نيوتن، إذ حرصت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، على الظهور خلال بعض الحلقات، بعدد من الإطلالات والأزياء الفلكلورية التونسية، بل والترويج لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

استعراض عائشة بن أحمد للأزياء التونسية

وشاركت الفنانة التونسية متابعيها، متابعيها عددا من الصور، التي ظهرت خلالها وهي مرتدية «الجبة التونسية» وهي عبارة عن جلباب فضفاض وطويل ذو تطريزات يدوية، والإطلالة الثانية ظهرت خلالها بـ«الدنقري التونسي»، وهو عبارة عن بدلة تتكون من بنطال واسع يشبه الذي يرتدونه البحارة، ويعلوه سترة مفتوحة واسعة.

ودونت الفنانة على الصور قائلة: «والجبة التونسية كمان في لعبة نيوتن»، «الدنقري يشارك في لعبة نيوتن».

معلومات عن عائشة بن أحمد

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة التونسية.

- ممثلة تونسية من مواليد ‏7 فبراير1983.

- درست الفنون التصويرية والإعلان في كلية الفنون والديكور في تونس.

- احتلت المرتبة الثانية في استفتاء أجمل 10 نساء في تونس في العام 2011.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الرقص ثم دخلت عالم عروض الأزياء.

- لعبت أدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.

- بدأت مشوارها التمثيلي في مسلسل تونسي اسمه «نجوم الليل» عام 2009، ثم فيلم «صديقي الأخير» عام 2013.

- كانت انطلاقتها في مصر والعالم العربي عن طريق المسلسل المصري «ألف ليلة وليلة» مع نيكول سابا وأمير كرارة في العام 2015، والذي أكدت فيه أنها عانت كثيرًا من أجل إتقان اللهجة المصرية.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، نخبة من الفنانين على رأسهم، منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وإخراج تامر محسن.