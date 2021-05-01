أبو إبراهيم.. منى زكي تعبر عن غضبها من زوجها في لعبة نيوتن: محدش قالك على قلبتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث متصارعة شهدتها الحلقة الـ18 من مسلسل لعبة نيوتن، للفنانة منى زكي، بصحبة الفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج، إذ كشفت الحلقة عن جمع «هنا» بين زوجين في وقت واحد، إذ أنها تزوجت من «مؤنس» بعدما ظنت أن زوجها «حازم» طلقها، لكنه ردها إليها.

وكان من اللافت في أحداث الحلقة هو تعبير «هنا» عن غضبها الشديد من «حازم»، بعدما غيرت اسمه من هاتفها إذ أبدلته من «زومي» وبجانبه «إيموشن» قلب، إلى اسم «أبو إبراهيم»، نسبة إلى أن كل ما يربطها به هو ابنهما «إبراهيم».

وهي اللقطة التي أثارت الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولت هذه اللقطة في مقارنة بين الاسمين مصحوبة بتعليق: «هو أنت محدش قالك علي قلبتي زومي بقا أبو إبراهيم».

أحداث الحلقة الـ18 من لعبة نيوتن

وبدأت أحداث الحلقة بمكالمة من «حازم»، ويجسد دوره الفنان محمد ممدوح، وهو في القسم، بـ«يارا» شقيقة «هنا»، وهي الفنانة منى زكي، بعدما علم أنها عادت إلى مصر مع ابنه، لكنها لم تخبره بذلك، وعندما استمع لصوت طفل سألها هل ذلك بكاء إبراهيم؟ فردت عليه بـ«لا» وأنها مع والدتها وأن هنا لم تأتِ بعد.

وحاول محمد فراج، الذي يؤدي دور مؤنس، التحدث مع يارا راويا لها بعض التفاصيل من زواجه بهنا، وطلب منها العودة معهما إلى منزل أسرته، وتعرفت منى زكي على أسرة مؤنس، حيث جميعهما يبدو عليهما الالتزام دينيا في الحديث والملابس، ثم اكتشفت شقيقتها أن إبراهيم مسمى على اسم مؤنس من خلال جواز السفر الأمريكي.

وتشاجرت «يارا» مع منى زكي في الغرفة، متسائلة كيف وافقت على الزواج من محمد فراج وأن محمد ممدوح كان مسافرا لها من أجل التصالح والعودة معه إلى مصر، وأخبرتها أنه في السجن حاليا بسبب أمور في العمل، حينها كان يبدو على هنا القلق عليه.

وحاول محمد فراج التقرب من منى زكي، إلا أنها رفضت ذلك مستغلة الظروف السيئة المحيطة بها.