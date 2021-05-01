الامارات | الفتاة "صاحبة الابتسامة الشيطانية" تبيع صورتها مقابل نحو 500 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة "صاحبة الابتسامة الشيطانية" تبيع صورتها مقابل نحو 500 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باعت الشابة صاحبة صورة "فتاة الكوارث" التي حظيت بانتشار واسع على الإنترنت صورتها الأصلية مقابل 473 ألف دولار، حسب "بي بي سي".

وحققت زوي روث، البالغة من العمر 21 عامًا، شهرة واسعة على الإنترنت بعد ذيوع صورتها وهي في الرابعة من العمر وتقف فيها أمام مبنى محترق مع "ابتسامة شيطانية" على وجهها.

وأصبحت الصورة منذ ذلك الحين تستخدم على الإنترنت بشكل واسع من قبل أي شخص يأمل في تصوير مشهد كارثي أو عمل مؤذ أو يتسم بالشر.

وفي يناير 2005، ذهبت زوي روث ووالدها ديف لرؤية حريق تحت السيطرة، حيث أضرمت النيران عمدا في عقار لإزالته في ولاية كارولاينا الشمالية.

والتقط روث، وهو مصور هاو، صورة لابنته وهي تبتسم وتنظر نظرة ماكرة عابثة.

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