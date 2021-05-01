3 مشاهد من علاقة إنجي علاء ويوسف الشريف: عطل سيارة قادها للزواج منه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدم الكاتبة ومصممة الأزياء، إنجي علاء، مسلسل «كوفيد 25»، فهو من كتابتها وبطولة زوجها الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإخراج أحمد نادر جلال، وهو مسلسل ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويعتبر امتدادا للتعاون بين إنجي علاء وزوجها يوسف الشريف.

«هُن» ترصد لكم علاقة إنجي علاء التي درست الصحافة والمسرح في الجامعة الأمريكية، وزوجها الفنان يوسف الشريف، من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لها كما يلي:

اللقاء الأول كان صدفة

أول لقاء جمع إنجي علاء بزوجها يوسف الشريف، كان عبارة عن مقابلة صحفية ستجريها معه بغرض أن يظهر على غلاف المجلة التي كانت تترأس تحريرها حينها، مؤكدة أن هذه المقابلة، لم تكن سوى مقابلة عمل فقط، «مفيهاش أي حاجة.. حتى مكنتش أنا اللي هعمل المقابلة دي، والمفروض أن صديقتي مديرة التحرير، هي اللي هتقوم بيها، بس عطلت على كوبري أكتوبر وهي في طريقها لمصر الجديدة، اللي أنا ساكنة فيها ويوسف كان هيقابلها فيها، فطلبت مني أروح بدالها الحوار»، مواصلة «ودي بقى ترتيبات القدر».

لم يلتقيا لمدة عام كامل بعد أول لقاء بينهما

بعد هذه اللقاء، لم تلتقِ «أنجي» بزوجها لمدة عام تقريبا، قبل أن يحدث اللقاء الثاني مع يوسف الشريف، والذي أخبرها فيه حينها بطريقة مباشرة أنه يرغب في الزواج منها، وأكثر ما جذبها له منذ البداية كانت طريقه تفكيره وأخلاقه وتأدبه، وأشياء أخرى بسيطة يطلقون عليها مسميات «جنتلة، جدعنة».

أول تعاون فني في 2011

بداية التعاون الفني لإنجي علاء ويوسف الشريف، كان في عام 2011 بمسلسل «المواطن إكس»، والذي قامت بتصميم الملابس الخاصة بالعمل، ومن ثم تعاونا في العام التالي 2012 بمسلسل «رقم مجهول»، وبعد ذلك بمسلسل «اسم مؤقت»، ثم «الصياد»، والذي قامت «إنجي» بالعمل بها جميعا كـ «ستايلست» للمسلسلات.

وفي عام 2015 ألفت «إنجي» مسلسل «لعبة إبليس»، كما قامت بتصميم ملابس المسلسل أيضا، كما قامت بالتعاون بعد ذلك مع الفنان يوسف الشريف في مسلسلات «كفر دلهاب»، و«القيصر» بجانب تصميم أزياء مسلسل «النهاية»، قبل أن تكتب له مسلسل «كوفيد 25»، والذي يشارك به في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.