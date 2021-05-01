الامارات | ​نقابة الفنانين​ السوريين: مللنا من نفي الشائعات.. دريد لحام حي

شكرا لقرائتكم خبر عن ​نقابة الفنانين​ السوريين: مللنا من نفي الشائعات.. دريد لحام حي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت ​نقابة الفنانين​ السوريين عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان السوري دريد لحام.

وأوضحت مديرة فرع دمشق لنقابة الفنانين​ السوريين، ​تماضر غانم، ​أنها ملَّت من نفي الشائعات في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن البعض تفرغ تماماً لبث الشائعات يومياً، وبات لزاماً على النقابة توضيحها ونفيها.

وقالت تماضر، بحسب ما ذكر موقع "الفن" الإخباري، إنها تتلقى يومياً اتصالات للتأكد من أخبار تتعلق بحياة أو صحة فنان معيَّن، لافتةً إلى أنه وصل إليها خبر وفاة الممثل السوري ​دريد لحام​ بينما يعيش حياته بشكل طبيعي وصحة جيدة.

وناشدت جميع الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التوقف عن نشر مثل هذه الشائعات، مشددةً على أن حياة الناس غالية.

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