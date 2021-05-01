موديلات فساتين بيضاء محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 10:34 صباحاً - الفساتين البيضاء من صيحات الموضة الأبرز لموسمي ربيع وصيف 2021، وتُعَدُّ من أكثر الصيحات رواجاً، لا سيما في أزياء المحجبات؛ حيث توفرت عدة قطع محتشمة للفساتين البيضاء في مختلف دور الأزياء بأسلوب يليق بالحجاب، لذا نرصد لكُنَّ من وحي مدونات الموضة عدة أفكار لتنسيق الفساتين البيضاء باختلاف تصاميمها.



فساتين بيضاء بقَصَّات واسعة من دلال الدوب

دلال الدوب بفستان ابيض محتشم -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد مدونة الموضة الكويتية، دلال الدوب، على الفساتين الواسعة بالقَصَّات المحتشمة؛ لتواكب مظهرها في الحجاب، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أبيض واسع مصمم بخصر ضيق مع أكمام طويلة، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء بكعب باللون الأبيض مع مكياج برونزي ناعم بأسلوب خليجي، وظهرت في إطلالتها الأخرى بفستان أبيض طويل مصمم بأكمام مموجة مزينة بخيوط سوداء في الأطراف، مع حجاب أبيض وحذاء ناعم أزرق مطبع بالبيج لكسر رتابة الإطلالة.

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لولوة الخطاف بفستان أبيض صيفي

لولوة الخطاف بفستان أبيض صيفي -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ البلوغر الكويتية واليوتيوبر، لولوة الخطاف، إلى تصاميم الأزياء بالألوان الحيادية في مظهرها اليومي بشكل كبير، ومن أحدث إطلالاتها ارتدَتْ فستاناً أبيض واسعاً مصمماً بخطوط من المطاطات في كامل التصميم، مع حجاب أبيض مزين بقبعة من القش البني وقلادة طويلة ذهبية بخيوط ملونة للمسة عصرية.

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روزان خليل بفستان أبيض كاجوال

روزان خليل بفستان أبيض كاجوال -الصورة من حسابها على الانستغرام



روزان خليل، مدونة مصرية تهتم بالأزياء والموضة بشكل كبير، واعتمدت في إحدى إطلالاتها على فستان كاجوال أبيض مصمم بأزرار في المنتصف، ومزين بحزام نحيل للخصر باللون الذهبي، وأكملت مظهرها بحقيبة ذهبية ضخمة وحجاب باللون البيج مع حذاء أبيض رياضي، لأناقة مناسبة للمشاوير اليومية.

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دعاء عكاشة بالفساتين البيضاء

دعاء عكاشة بفستان ابيض -الصورة من حسابها على الانستغرام





تهتم الإعلامية المصرية والبلوغر، دعاء عكاشة، بمجال الأزياء والموضة بشكل كبير، ومن أحدث إطلالاتها بالفساتين البيضاء اخترنا لكُنَّ عدة أفكار من وحيها؛ حيث أطلت بفستان أبيض مزين بخصر من المطاط مع أكمام واسعة، وأكملت مظهرها بحقيبة من القش الأبيض وحذاء ناعم منقوش بأسلوب صغير وناعم، إلى جانب اكسسوارات ذهبية وحجاب باللون البيج بقَصَّة منسدلة، واختارت في مظهرها الثاني فستاناً أبيض بأكمام منفوخة مطرزة بالنقوش الصغيرة الملونة مع اكسسوارات حيادية اللون، ونسقت في اللوك الثالث فستاناً أبيض بقَصَّة منسدلة مع معطف طويل أبيض مزين بقماش أسود مرسوم بكتابات عربية، مع اكسسوارات بيضاء ناعمة.

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