كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 10:34 صباحاً - تتجدّد بشرتك على فترات منتظمة، ويتم استبدال خلايا الجلد الميتة بالخلايا الجديدة، ويمكن أن تترسّب خلايا الجلد الميتة في مسام الجلد في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والعديد من مشكلات الجلد الأخرى بما في ذلك البقع الجافة والجلد المتقشر وعلامات الشيخوخة المبكرة. لذلك، من الضروري تقشير بشرتك بانتظام. وفيما يأتي، يُقدم لك، "الخليج 365.نت"، أفضل مقشّر لإزالة الجلد الميت، لتنعمي ببشرة صافية ونضرة.



أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت

أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت والتخلص من شوائب البشرة

إليك، أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت بمكونات طبيعية سهلة التحضير تزيل الجلد الميت وتمنحك بشرة صافية خالية من الشوائب.

وصفة الشوفان

يُساعد الشوفان في التخلص من الجلد الميت

يحتوي الشوفان على فيتامينات ومعادن مفيدة للبشرة، وعلى مطهرات طبيعية تسمى الصابونين، تساعد في إزالة الأوساخ والزيوت من المسام، لتصبح البشرة ناعمة وخالية من الجلد الميت. ويمكن استخدامه كمقشّر طبيعي للبشرة، ويتناسب لجميع أنواع البشرة، وطريقته كالآتي:

يتم مزج ملعقتين من الشوفان مع ملعقتين من الزبادي وملعقة من العسل الأبيض. ثم، يُطبق على البشرة مع فركه في حركات دائرية، مما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويتم ترك المزيج على البشرة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء البارد.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً، ويمكن تطبيقه في مختلف أنحاء الجسم.



وصفة أكياس الشاي الأخضر

يُفيد استخدام أكياس الشاي في إزالة الجلد الميت

يُساعد الشاي الأخضر في التخلّص من خلايا الجلد الميتة وتخليص البشرة من الأوساخ والشوائب وتعزيز مرونة البشرة، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويُساعد في نعومة البشرة وتوهجها وطريقته كالآتي:

يتم أخذ محتويات 1 أو 2 من أكياس الشاي الأخضر المستخدمة وإضافة 2 إلى 3 ملاعق عسل إليه، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز، وتُمزج المكونات جيداً لصنع عجين سميك، ويوضع على مختلف أنحاء البشرة. ويتم فركه باستخدام الأصابع الرطبة، ويترك لمدة 10 دقائق.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

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وصفة اللوز المطحون

يُساعد اللوز في إزالة الجلد الميت ويمنح البشرة النضارة

يحتوي اللوز على دهون صحية وعلى فيتامينات مضادة للأكسدة، تُساعد في الحفاظ على شباب البشرة، كما أن الطبيعة الخشنة للوز ستساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وطريقته كالآتي:

يُنقع اللوز في الحليب لمدة ليلة كاملة، ثم يتم تقشيره وطحنه، ويضاف إليه العسل الأبيض، ويتم تطبيق العجين على الوجه والرقبة، وفركها في حركات دائرية لبضع دقائق، وتركها لتجفّ على البشرة لمدة 10 إلى 15 دقيقة. ثم، تُشطف البشرة بالماء الفاتر.

يتم استخدام هذه الوصفة مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً.



وصفة مسحوق قشور البرتقال

يحتوي البرتقال على خصائص فعالة تساعد في إزالة الجلد الميت

يحتوي قشور البرتقال على مضادات الأكسدة وفيتامين "ج" لتجديد خلايا البشرة، ويُساعد مسحوق قشور البرتقال في تقشير البشرة والمساعدة في إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة. وطريقته كالآتي:

تُمزج كميات متساوية من مسحوق قشور البرتقال والحليب لتصبح عجينة ناعمة، وتطبق على الوجه والرقبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويتم فرك العجين بأصابع مبللة في حركات دائرية لبضع دقائق، ثم تشطف بالماء.

تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

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أهمية إزالة خلايا الجلد الميت

فوائد إزالة الجلد الميت في الحفاظ على نضارة البشرة

يمكن أن يساعدك التقشير على التخلص من خلايا الجلد الميتة وكذلك الأوساخ والملوثات، كما أنَّه يُساعد بشرتك في امتصاص المنتج الذي تضعيه على بشرتك على النحو الصحيح.

1- دورة الحياة الطبيعية للجلد:

تسمى هذه الخلايا "الخلايا الكيراتينية" وتتكوّن من بروتين الكيراتين الليفي، وتتشكل في قاعدة البشرة، وتتحرك تدريجياً عبر الجلد حتى تصل إلى السطح الخارجي، حيث تموت، وتُشكِّل ما يُعرف باسم "الطبقة القرنية" حوالي 15-20 طبقة من الخلايا الميتة، وفي نهاية المطاف، تتفكك الخلايا الموجودة في الجزء العلوي من الطبقة القرنية وتتساقط من الجلد، مما يسمح للخلايا الجديدة بالاندفاع من الأسفل.



2- خلايا الجلد الميتة والتشقق:

عندما لا تنفصل خلايا الجلد الميتة عن الجلد بانتظام، فإنَّها يُمكن أن تتجمع في بصيلات الشعر على بشرتنا، والتي تُعرف أيضاً باسم المسام، ثم تتَّحِد مع زيوت الجسم الطبيعية (الزهم) وتسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، ويمكن أن تلتهب هذه البثور، ومن خلال مساعدة بشرتنا على إزالة الطبقات العليا من الجلد الميت بانتظام، فإننا نحد من خطر انسداد المسام وما ينتج عنها من تشققات.



3- كيفية إزالة خلايا الجلد الميتة:

لا يُنصح الخبراء بفرك أو استخدام منتجات قاسية على بشرتك، خاصةً على البشرة المعرضة لحب الشباب، لماذا؟ لأنَّه إذا قمتِ بإزالة الكثير من الزيت الطبيعي أثناء عملية التقشير، فسوف يتفاعل جلدك وينتج المزيد، مما قد يتسبب في مزيد من التشققات حيث يتم انسداد البصيلات بالكيراتين والزيت مرة أخرى.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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