عطرك في العيد من أرقى العلامات التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 مايو 2021 10:34 صباحاً - لا يمكن أن تكون إطلالة المرأة مكتملة من دون عطر نسائي جذاب يجعلها تضج أنوثة وتميزاً، فميزة العطر أنه يميز المرأة عن الأخريات، ويترك انطباعاً طويل الأمد. ومع اقتراب العيد، لا بد لك من اعتماد عطر نسائي يجعل إطلالتك مثالية من النواحي كافة. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة عطور عالمية من أرقى العلامات التجارية، لتختاري من بينها عطرك للعيد.



kayali sweet diamond pink pepper من خيالي

kayali sweet diamond pink pepper



إنه أحد العطور الفاخرة التي صدرت حديثاً من علامة خيالي kayali، وهو عطر مركز بتوليفة فاخرة من نغمات الأزهار والخشب والفلفل المنعش، وهي نغمات ستمنحك عبقاً آسراً يدوم طويلاً، لذلك يشكل أحد أفضل خيارات العطور للعيد.

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Tom Ford Costa Azzurra من توم فورد

Tom Ford Costa Azzurra



هذا العطر هو إصدار حديث من علامة توم فورد Tom Ford، رائحته مستوحاة من رائحة البحر المنعشة والقوية في الوقت نفسه. ويعتمد في تركيبته على نغمات الأخشاب والليمون والخزامى، إضافة الى اللبان ونجيل الهند والفانيليا. إنه عطر عالمي فخم يستحق أن تجربيه في العيد.



Vilhelm Parfumerie Morning Chess من فيلهيلم بارفيوميري

Vilhelm Parfumerie Morning Chess



تجتمع روائح البرغموت والجلد والباتشولي والعنبر معاً في هذا العطر، لتصنع منه رائحة جميلة للغاية لن تنسيها بسهولة. وهو واحد من العطور التي تشتمل على كل شيء في الوقت نفسه، فهو ذو طبقات متقنة ومتوازنة تماماً، فالبرغموت يمده بحلاوة حادة، والجلد والباتشولي يخلقان قاعدة قوية وجذابة.

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Mugler Angel Nova من موغلر

Mugler Angel Nova



إنه عطر رائع صدر في عام 2020، رائحته أجزاء متساوية من الفاكهة والزهور، مع قاعدة من الأخشاب. يبدأ الجزء العلوي من هذا العطر برائحة الليتشي والتوت، ويرتكز قلبه على رائحة الورد، أما قاعدته فتشتمل على الأخشاب. إنه عطر جريء لا يقاوم يلائم المناسبات والأعياد، فهو يجمع بين الحلم والخيال والواقع.



Maison Martin MargielaReplica Under the Lemon Trees من ميزون مارتن مارجيلا

Maison Martin Margiela Replica Under the Lemon Trees



رائحة هذا العطر بمثابة لمسة ناعمة ومنعشة من الحمضيات، فهي عبارة عن ليمون طازج والقليل من الخشب وبعض المسك. يلائم هذا العطر كافة الأوقات، حيث بإمكانك استخدامه في الشتاء والصيف، في المناسبات والأيام العادية، ورائحته تتناغم مع مختلف أنواع البشرة.



Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum من لانكوم

Lancôme Idôle L'Intense Eau de Parfum



إنه عطر زهري يمزج بين نغمات الياسمين الفخم والفانيليا الحلوة، والمسك، إضافة الى الباتشولي وخشب الأرز والصندل. هذا العطر الجديد الصادر من علامة Lancôme لانكوم، مميز جداً وفخم ويلائم أجواء العيد، فلا تترددي في تجربته، حيث يكمل إطلالتك بلمسة في غاية الجمال.

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