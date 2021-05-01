أب يستغيث بنجله على فيس بوك: حقك عليا لو زعلان مني.. أمك حالتها صعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استغاثة إلكترونية دونها أب لنجله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تغيبه المفاجيء من المنزل في بني سويف منذ 21 إبريل فجأة، وسط محاولات أسرته في البحث عنه بلا جدوى، ليزداد حيرته وخوفهم في كل دقيقة تمضي بدون وجوده بجوارهم، ما دفع الأب للجوء إلى موقع فيس بوك لنشر مدونات يعتذر فيه لنجله «ارجع يا يحيى هنموت من غيابك.. لو زعلان مني حقك عليا»، مع إرفاق صورة له.

كواليس اختفاء طفل من منزل في بني سويف

بالرغم من التفاعل الواسع لاستغاثة الأب أيمن يحيى إلا أنه لم يعثر عليه حتى الآن، وفقا لحديثه ل«الوطن»، قائلا: «الولد اختفي من البيت من الساعة 10 الصبح فجأة من غير سبب ومجاش لحد دلوقتي»، مضيفا أن نجله كان يتصرف بطبيعة ليلة اختفائه، وكان منهمكا في اللعب مع أخوته.

وعن تدوينه جملة «لو زعلان مني حقك عليا»، يوضح والد يحيى: «كتبتها بتلقائية علشان لو في حاجة حصلت مزعلاه وأنا معرفاش، يتأكد إنه أن مفيش حاجة»، إلا أن أحد أفراد الأسرة رفض ذكر اسمه أكد أن ما الولد هرب من المنزل خوفا من رد فعل أسرته على تقصيره في الدراسة وعدم ذاهبه إلى مجموعات التقوية.

ويستمر الأب في البحث عن ابنه دون كلل، إلا أنه لم يتقدم ببلاغا رسميا للجهات المعنية: «إحنا بنحاول نعمل اللي علينا».

ويختتم الأب حديثه بتوجيه رسالة إلى نجله: «أمك تعبانة وحالتها صعبة وكلنا تعبانين ربنا يعلم بيها».

تفاصيل استغاثة الأب عبر «فيس بوك»

وكان الأب دون خلال الاستغاثة بيانات الطفل الشخصية، والتي تشمل اسمه الثلاثي وعمره الذي لا يتجاوز الـ13 سنة، مع ترك رقمين للتواصل في حال العثور عليه، وصور واضحة للطفل، الذي تميز ببشرة سمراء وشعر مموج، وعينين ضيقتين.

وسرعان مع تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، من بينهم العديد من مجموعة من الفنانين مثل: مصطفى درويش، وجيلان علاء، وسط مئات التعليقات على منشور استغاثة الأب: «إن شاء الله يرجع سالم غانم عليكم من غير شر»، و«لازم تبلغوا البوليس»، «وجعت قلبي.. بإذن الله يرجع بحق الأيام المفترجة دي.. أدعو كتير بس».