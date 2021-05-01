«شقة ووظيفة».. كيف اختلفت حياة زوجة عامل الدليفري عقب مقابلة الرئيس بـ 24 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 24 ساعة، كانت قادرة على تحويل حياة إسلام عمر، عامل «الدليفري» عقب مقابلته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحض الصدفة، بعدما تصادف بموكب الرئيس، ليجد نفسه أمام رئيس الجمهورية، يسأله عن أحواله، وطلباته، هو أسرته.

حالة من الرهبة، سيطرت على زوجة عامل الدليفري «أمل محمد» 27 عام، حينما كانت في الموقف، لم تتصور إن الأمر حدث بالفعل معها حتى الآن: «أنا فضلت مش مصدقة اللي بيحصل، لساني وقف مش قادر ينطق من رهبة الموقف، رغم إن الريس سألنا عاوزين ايه، لكن مقدرتش اتكلم وكان عندي كلام كتير والله، بحلم بيه، لكن بجد مكنتش متخيلة اللي احنا فيه».

كيف تغيرت حياة عامل الدليفري وزوجته بعد مقابلة الرئيس

وتؤكد السيدة أمل، إنه عقب انتشار الأمر، وتصريحاتها التي أدلت بها لـ «الوطن» أمس، حول ما تمنته من الرئيس، لم يمر الكثير إلا وحصُلت على الاستجابة: «بالفعل كلموني مسؤولين إنهاردة، لسة مقعدناش معاهم، لكن وعدونا بشقة كويسة لينا، هروح أشوفهاـ وكمان وظيفة لجوزي كويسة، بعد ما حالنا اتأثر بسبب الكورونا».

ما حدث عند مقابلة الرئيس

وعن كواليس الموقف، الذي بدل حياتهم، سردتها زوجة إسلام: «كانت الساعة 12 الضهر نازلين من البيت، بيوصلني لبيت أختي أفطر معاها، بالموتوسيكل، لاقينا الحرس بيوقفنا والريس بيفتح الباب، نزات من الموتوسيكل مش مصدقة بجد، كنت أنا وجوزي وإبننا وأخوه».

وتابعت خلال حديثها لـ «هُن»: «سلم علينا، وعاتبنا إننا 4 راكبين على الموتوسيكل، عشان سلامنا والأمان».

مستطردة: «كان نفسي اقول اللي نفسي فيه، وظيفة ثابتة لجوزي، شقة إيجار حتى تلمنا بمبلغ بسيط نعيش فيها، أنا وهو وإبننا آسر 3 سنوات، روحت أحكي لأختي مصدقتنيش لحد ماشافتنا في التلفزيون»

وكانت مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعامل الدليفري وزوجته، على هامش تفقده، اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.