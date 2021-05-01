في عيد ميلادها.. معلومات عن منة عرفة: عمرها الحقيقي وحكاية ارتباط «وهمي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم الفنانة منة عرفة بعيد ميلادها، فهي من مواليد 1 مايو، وعرف الجمهور الفنانة الشابة منذ طفولتها، إذ أنها برعت بملامحها البريئة جذب الأنظار والانتباه إلى موهبتها، لكن تطور في مواقف مختلفة وبعضها أثار الجدل في حياة الفنانة خلال الفترة الأخيرة.

وبالتزامن مع عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، يرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات حول حياة الفنانة الشابة التي أثارت الجدل والانتباه في الفترة الأخيرة.

معلومات عن منة عرفة

- منة عرفة من مواليد عام 1999، أي أنها تبلغ من العمر 22 عامًا.

- كانت بدايتها في التمثيل في العام 2005 من خلال مشاركتها في ملسل «السندريلا» مع المخرج سمير سيف.

- شاركت بعد ذلك في فيلم «مطب صناعي» كانت بداية ظهورها بقوة وجذب الجمهور إليها بسبب برائتها، ومن ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى مثل «حلم العمر» و«البيه رومانسي» و«جيران السعد».

- يعتبر أيضًا مشاركتها في سيت كوم «راجل وست ستات» مع الفنان أشرف عبدالباقي والفنانة لقاء الخميسي من أكثر الأدوار التي تألقت بها.

- أثارت الجدل كثيرًا حول حقيقة ارتباطها باليوتيوبر علي غزلان، إذ ظهرا في أكثر من مناسبة وانتشرت بينهما الصور الرومانسية والتعليقات المتبادلة مما جعل الجمهور يخمن ارتباطهما عاطفيًا، لكن في الوقت ذاته كانت تنفي «منة» حقيقة ارتباطهما، وأكدت على ذلك خلال استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي».

- وأكدت منة عرفة بأنها «عزباء» من خلال مداخلتها عبر برنامج «سكايب» في «MBCtrending»: «أنا وعلي أصدقاء .. ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه.. لأننا أصدقاء وفي بينا أصدقاء مشتركين.. ومش معنى أني بخرج وبتصور يبقى في بينا ارتباط»، وبعدها بفترة بالفعل حذف كل منهما الصور التي جمعتهما عبر حساباتهما الشخصية.

- أثارت الجدل أيضًا بظهورها ببعض الإطلالات الجريئة، والتي بدت خلالها في عمر أكبر من عمرها الحقيقي، وكان أبرزها صورها بالمايوه والسيجارة التي انتشرت لها قبل فترة سابقة.