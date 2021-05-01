تارا عماد تعلق على قصة حب محمد رمضان وحلاوتهم في «موسى»: بتخوني وأنا دمي لسة مبردش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مزحت الفنانة تارا عماد، مع الفنان محمد رمضان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

حيث شاركت بصورة من مسلسل «موسى» أظهرت مشهد بينه وبين الفنانة سمية الخشاب، التي تجسد دور «حلاوتهم»، معلقة عليها: «بتخوني يا موسى وأنا دمي لسة مبردش»، فيإشارة منها لمشاركته في العمل، التي قُتلت فيه.

وعلى الفور رد «رمضان» على نفس السياق، على المنشور، مدونًا: «انتي حبي الأول يا نجاة».

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

موعد عرض مسلسل موسى الحلقة

وتعرض قناة DMC، مسلسل موسى الحلقة 15، الساعة 6:30 مساء، بينما إعادته الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا.

وتردد قناة «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.