هل يجوز استخدام قطرة العين خلال ساعات الصيام؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

بحلول شهر رمضان الكريم، تزداد تساؤلات الكثير من الصائمين حول مبطلات الصيام، وما يجوز فعله وما لا يجوز فعله أثناء ساعات الصيام، وفي نهار شهر رمضان الكريم، وبشكل خاص المرضى الذين يتناولون الأدوية بنظام الحقن أو القطرات.

ويتسائل الكثير منهم حول إجازة استخدام قطرة العين أثناء ساعات الصيام من عدمه، ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين وفتوى دار الإفتاء المصرية في استخدام قطرة العين خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

هل يجوز استخدام قطرة العين خلال ساعات الصيام في نهار شهر رمضان؟

الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، ومن ثَمَّ فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.

فأما بالنسبة للقطرة التي توضع بالعين: فالذي عليه الفتوى والعمل أنها لا تفسد الصوم مطلقًا؛ سواء وصلت إلى الحلق أو لم تَصل؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، فلا يصدُق على الداخل فيها أنه وصل إلى الجوف عن طريق منفذٍ مفتوح.