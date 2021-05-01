مصمم ملابس حمادة هلال في المداح: الخامات كلها مستوردة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل والاحتفاء، حققها الفنان حمادة هلال، عقب نجاح مسلسله «المداح» الذي ينافس به خلال الموسم الرمضاني الحالي، وسط مجموعة كبيرة من المسلسلات، التي حققت جماهيرية واسعة.

مسلسل المداح، يدور حول قصة «صابر» الذي تبناه ورباه إمام الجامع، منذ طفولته، ليقع في حب فتاة حتى يسلك طريقاً مخالف، يسخر دعواته لغايات سيئة، إلا أنه يتورط في بعض المشاكل التي تدفعه إلى طريق التوبة والصلاح.

مشاهد متسلسلة، ومواضيع اجتماعية، وأمور حول الدين، والرقية الشرعية، مع التطرق لمواضيع غيرة الأشقاء، وأعمال السحر، استطاع الفنان حمادة هلال جذب الأنظار بالعمل.

وتمر تطورات على «صابر» تبدل حياته من الفقر لمستوى اجتماعي رفيع، يودع من خلالها الجلباب الأبيض التقليدي، ويتألق ببدل كلاسيكية، وملابس مميزة، بتوقيع مصم الأزياء إسلام سعد، الذي تألق «هلال» من خلاله أثناء العمل.

مصمم ملابس حمادة هلال في المداح يكشف التفاصيل

من جانبه كشف إسلام سعد، مصمم أزياء الفنان حمادة هلال عن كواليس إطلالاته بالعمل، مؤكدًا أن تجربة التعامل مع الفنان كانت مثمرة: «حمادة طيب وجدع، ومش مُتعب بالعكس بيساعدك وطريقته جميلة جدًا».

وعن التصميمات التي صممها له: «عملتله أكتر من 15 قطعة بين البدل، وبالطو، وبليزرات وغيرها، وكله اتنفذ في شهر واحد».

وحول الخامات التي استخدمها مصمم الأزياء في تصميم وتنفيذ إطلالات الفنان، أكد لـ «هُن» إنها خامات مستوردة: «ملبسش إلا تركي وإيطالي، وخامات من أعلى مستوى»

أما عن التكاليف، أكد مصمم الأزياء إسلام سعد، أنها تخطت الآلآف الجنيهات: «أسعار خرافية، وتكاليف عالية عشان نطلع بالشكل ده».

مسلسل المداح

مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، محمد عز ومحسن منصور، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.