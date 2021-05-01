«ارجع يا يحيى هنموت».. أب يستغيث عبر «فيس بوك»: «ابني غايب من 11 يوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ارجع يا يحيى هنموت من غيابك».. ذلك هو نداء الاستغاثة الذي نشره الأب أيمن يحيى، يرجو فيه نجله الرجوع إلى المنزل، من خلال «بوستر» نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسط تفاعل واسع من رواد منصات «سوشيال ميديا» مع منشور والد الطفل المختفي، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، داعين الله برجوع الطفل إلى أسرته.

تفاصيل استغاثة أب لابنه بالعودة إلى المنزل: «لو زعلان حقك عليا»

وتضمن المنشور الذي دونه والد الطفل: «لو زعلان مني حقك عليا»، لافتا إلى أن الطفل متغيب عن المنزل منذ 19 إبريل 2021، تاركا بيانات الطفل الشخصية من اسمه الثلاثي وعمره الذي لا يتجاوز الـ13 سنة، مع ترك رقمين للتواصل في حال العثور عليه، وصور واضحة للطفل، الذي تميز ببشرة سمراء وشعر مموج، وعينين ضيقتين.

وسرعان مع تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، من بينهم العديد من مجموعة من الفنانين مثل: مصطفى درويش، وجيلان علاء.

ومن بين التعليقات على منشور استغاثة الأب: «إن شاء الله يرجع سالم غانم عليكم من غير شر»، و«لازم تبلغوا البوليس»، «وجعت قلبي.. بإذن الله يرجع بحق الأيام المفترجة دي.. أدعو كتير بس».

اختفاء مفاجئ لـ«شروق» يثير قلق أسرتها

يشار إلى أن حوادث الاختفاء وتغيب الأبناء عن المنزل تكررت خلال الأسابيع الماضية، فخلال الشهر الماضي تحديدا في 18 مارس، أعلنت أسرة شروق خالد السايح، البالغة من العمر 17 عاما، تغيبها عن منزل العائلة بشكل مفاجئ، عقب أدائها امتحان إحدى المواد الدراسية، في الصف الثاني بالثانوية الفنية التجارية، حيث ذهبت في الثامنة صباحا لأداء الامتحان إحدى المواد الدراسية بمدرستها، بمنطقة المطرية بمحافظة الدقهلية، لكنها لم تعد مرة أخرى إلى منزل أسرتها.