الامارات | #النصف الحلو.. 28 تصميماً في استقبال عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف الحلو.. 28 تصميماً في استقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مايو 2021

أطلقت «شومارت» سلسلة المتاجر الرائدة في مجال الأزياء والأحذية والإكسسوارات لكل أفراد الأسرة، أول مجموعة محدودة من تصاميم الأحذية للمصممة السعودية لولو الحسن. وابتكرت هذه المجموعة من الأحذية النسائية التي يطلق عليها «Lulu Loves Celeste» بالشراكة مع إحدى علامات شومارت التجارية للأحذية العصرية الفاخرة - Celeste، وهي مجموعة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط، مبتكرة لدعم المرأة ومنحها لمسة من الأناقة والراحة.

وجاء إطلاق هذه المجموعة المحدودة المكونة من 28 تصميماً استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وهي تضم باقة من الألوان التي تعكس الذوق الرفيع والابتكار الراقي مثل الأسود الكلاسيكي ودرجات الذهبي والفضي الفريدة، حيث يعبر كل تصميم عن لمسة لولو المميزة والفريدة التي تظهر في تفاصيل التصميم الدقيقة كتلك الإضافات التي تزين مجموعة الميتاليك والتي تمنح المجموعة بالكامل لمسة من التألق والروعة.

وتشتهر لولو الحسن بتصميماتها الأنيقة والجذابة، وهي من المصممات السعوديات الرائدات في مزج الراحة بالأناقة، وتقول لولو عن مجموعتها الجديدة: «يعبر حذاؤك عن تميزك، وهذه المجموعة ستعكس هذا التميز بكل ثقة».

وترضي مجموعة Lulu Loves Celeste الجديدة جميع الأذواق والتفضيلات، فما بين الكعب العالي وأحذية الستيليتو الأنيقة والسابوهات المفتوحة من الأمام، وحتى أحذية الفلات المريحة، هناك ما يناسب كل شخصية وكل امرأة أنيقة، فكل زوج من أحذية لولو الجديدة يحمل اسماً مميزاً مستوحى من شخصيات النساء المتعددة والثرية مثل الأنيقة، المستقلة، المبهجة، وحتى النيّقة وذلك فقط على سبيل المثال لا الحصر. وبخامات الساتان الفاخرة التي تتناسب مع مناسباتك الراقية وكذلك احتفالاتك المنزلية الهادئة بالإضافة إلى روعة التصميم، تعتبر هذه الأحذية إضافة رائعة إلى خزانتك، كما أنها مثالية لإطلالة رائعة في العيد.

مجموعة حصرية من الأحذية لمنطقة الشرق الأوسط، مبتكرة لدعم المرأة ومنحها لمسة من الأناقة والراحة.

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