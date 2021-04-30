طريقة عمل كفتة التونة المقلية على مائدة السحور

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة التونة المقلية من الوجبات الشهية التي يمكن تقديمها في وجبة السحور، وتتميز بأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فضلا عن سهولة إعداده في المنزل، ومذاقه الخاص التي دفع الكبار والصغار إلى حبه بالرغم من أنه من الأطعم غير الشهيرة أو التقليدية.

وفيما يلي وصفة سهلة وسريعة لتحضير كفتة التونة المقلية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدم برنامج على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير كفتة التونة المقلية

تونة

فلفل أسود

كركم

بيض

بقسماط

بطاطس

بصل أخضر

بقدونس

دقيق

ملح

شبت

زيت

كمون

كزبرة جافة ناعمة

طريقة تحضير كفتة التونة المقلية

- في البداية يتم إحضار حلة متوسطة الحجم مليئة بالماء المغلي لسلق البطاطس فيها.

- في الخطوة التالية يتم تصفية البطاطس جيدا وهرسها.

- في الخطوة الثلاثة ييتم إضافة البطاطس المهروسة على التونة، ثم خلطتها بالشبت والبصل الأخضر والبقدونس المفرومين.

- إضافة الفلفل الأسود والملح والكمون والكركم والكزبرة الجافة الناعمة.

- في الخطوة الأخيرة يتم تقطيع الخليط إلى كفتة، ووضعها في الدقيق، ثم البيض ثم البقسماط، وقليها في زيت مغلي، ثم تقديمها.