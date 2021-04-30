فشار وسوداني بـ 1000 جنيه.. «وفاء» تحتفل بسبوع القطة «تونا»: ولدت 4 «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل منزل الزوجية، بمحافظة المنيا، الذي شهد ولادة 3 أطفال من قبل، ولدين وفتاة، قررت «وفاء العمدة» مُدرسة رياض أطفال، الأحتفال بسبوع قطتها، التي أنجبت 4 قطط قبل 3 أسابيع من الآن.

أغاني وحفل، وعبوات الأرز باللبن، وأكياس الفشار والسوداني، وصوت دق الهون يدوي في المنزل، كانت تلك مراسم احتفال «وفاء» بسبوع قطتها، عقب إنجابها 4 قطط صغيرة.

ووثقت صاحبة السبوع الذكرى بجلسة تصوير قبل وبعد الولادة، قبل أن تستمر الجلسة بالاحتفال، لتوثق رحلة قطتها «تونا» من الحمل للوضع، وصولا إلى الاحتفال بالسبوع.

«عملنا سبوع للقطة».. بهذه الكلمات، انتشرت صورة من «سبوع» القطة، عبر إحدى المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليتداول البعض الأمر بصورة كبيرة معلقين علىه بين الاحتفاء والإعجاب، والانتقادات والاستغراب.

من جانبها، كشفت «منة العمدة» شقيقة صاحبة حفل الـ«سبوع»، تفاصيل الاحتفال، مؤكدة أن شقيقتها جلبت تلك القطة منذ عام مضى، قبل أن ترسلها لأحد الأصدقاء عند موعد زواجها: «أختي مدرسة وعندها 3 أطفال، المنيا ولدين وبنت، ومع ذلك اتبنت القطة دي وهي عمرها شهور، لحد ما جيه معاد جوازها».

وتابعت «منة العمدة» خلال حديثها لـ «هن»: «ادتها لصاحبتها عندها قط، وبعدين خدتها تاني لما عرفت إنها حامل، عشان ترعاها وهي بترعى ولادها التلاتة».

إجراءات احترازية مشددة اتبعتها «وفاء» للحفاظ على صحة القطة خلال الحمل: «كنت عملالها عزل، ممنوع حد يزورها ومش بتخرج بيها خايفة عليها، مع الأكل الصحي، وليها نصيب من الفراخ واللانشون والجبن واللبن، لحد ما تولد».

«سبوع كبير» بدق الهون ونُقطة للقطة، كان الاحتفال الذي كشفت «منة العمدة» عن كواليسه: «عملتلها سبوع كبير لما ولدت 4 قطط، عزمت كل العيلة على العشاء فراخ وأرز وبطاطس، وبعدها بدأت تدق الهون وأغاني، ونوزع السبوع».

وعن عبوات وأكياس السبوع أشارت «منة العمدة» إلى أن ن شقيقتها قامت بتوزيع أكياس مليئة بالفشار والسوداني، والبونبوني، مع عبوات الأرز باللبن، الأمر الذي كلفها 1000 جنيه.