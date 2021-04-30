لجنة رصد الأعمال المقدمة عن المرأة في رمضان: عنف وصور سلبية أكثر من الإيجابية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة عن المؤشرات الأولية الخاصة برصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وإشراف الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام ورئيس لجنة الإعلام وعضو المجلس القومي للمرأة.

وبدورها، تحدثت سوزان القليني عن دور اللجنة، موضحة أنه جرى تشكيل فريق عمل متكاملة لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان معتدين على استمارة تحليل مضمون، التي جرى تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام ،2021 بالإضافة إلى الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الاعلام بالجامعات ووسائل الاعلام المختلفة وفرق بحثية مكونة من 135 طالب وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة، وعمل حصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 26 مسلسل و11 برنامج و43 إعلان من الإعلانات المعروضة لموسم رمضان 2021 لسلع تجارية وخدمية وحملات خدمة عامة على كافة القنوات المصرية.

وشمل عمل اللجنة أيضا متابعة الإذاعة المصرية المسموعة في البرامج والمسابقات على مختلف المحطات المصرية، وأخيرًا الصحف المصرية الورقية والمواقع الالكترونية عن صورة المرأة بواقع 680 موضوعا صحفيا في فنونه التحريرية المختلفة ما بين أشكال خبرية واستقصائية ومادة رأي.

وأشارت إلى أنه جرى الوصول إلى مجموعة من المؤشرات المختلفة، ولكن بشكل عام يمكن القول إن المؤشرات المبدئية لرصد وتحليل صورة المرأة لمنتصف رمضان هذا العام 2021 أظهرت تفاوتا في عرض وتقديم صور المرأة والقضايا التي تهتم بها، فأظهرت الصحف ومواقعها الإلكترونية حرصها على تقديم صورة المرأة بشكل إيجابي، خاصة فيما يخص مشاركتها السياسية والميدانية كمسؤولة وكذلك الإعلانات سواء التجارية أو الخدمة العامة أظهرت نماذج للمرأة التي تتحدى الصعاب والمرأة التي تتولى شؤون بيتها بالاهتمام بأدق التفاصيل والمرأة التي تشارك في قوافل التنمية المجتمعية والصحية وغيرها من مجالات التقدم والازدهار لتساعد في التنمية.

وقدمت الأعمال البرامجية سواء في الإذاعة أو التليفزيون تفاوتا بين التناول الإعلامي لصورة المرأة بين تقديم النماذج السلبية والإيجابية التي تمثلت في القدرة على التحدي والصراحة وتقديم نماذج مختلفة من السيدات في مجالات متعددة، ولكن ظهرت بعض السلبيات في بعض البرامج من بينها العنف والألفاظ غير اللائقة وتجاوز الحدود المهنية.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالدراما في النصف الأول لرمضان هذا العام فكانت الصورة السلبية أكثر من الإيجابية، ولكن جرى توظيف الصورة السلبية لمعالجة كثير من المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية في الواقع، وتعددت أشكال العنف المختلفة علي الساحة الدرامية من خلال تقديم تفاصيل لبعض مشاهد العنف ضد المرأة بكافة أشكاله «تعنيف- ضرب- ابتزاز- اغتصاب – تحرش – تآمر – تنمر - تمييز» مما يضر بالمرأة وقضاياها لإمكانية محاكاة مظاهر العنف التفصيلية التي تظهر بشكل مجسد علي شاشات التليفزيون، ولكن تميزت مسلسلات هذا العام بجرأة في تناول قضايا الجاسوسية والتخابر ضد مصر وما يحاك لها من مؤمرات وكان لهذا التناول دور كبير في رفع وعي الجمهور والشباب بما يحاك من مؤمرات ضد مصر ويعزز الشعور بالانتماء وخاصة الادوار التي قامت بها المرأة في تلك المسلسلات.

وأشاد التقرير في مسلسلات هذا العام بإبراز الدور البطولي غير المنظور لزوجات رجال الشرطة والجيش والاجهزة السيادية مما يعكس قوة وإرادة ووطنية هؤلاء الزوجات في مساندة الزوج وتحمل أعباء كثيرة بمفردهن في سبيل حماية الوطن.