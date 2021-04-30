من المطبخ.. وصفة جديدة للخرشوف على طريقة وفاء عامر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، اتجهت الفنانة وفاء عامر إلى تسجيل فيديوهات عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم من خلالها وصفات متنوعة ومختلفة من الأكلات في المطبخ الخاص بها في منزلها.

وقدمت الفنانة وفاء عامر بثا مباشرا من مطبخها على صفحة «فيس بوك» الخاصة بها، قامت من خلاله بإعداد وصفة للخرشوف بطريقة مختلفة، ونرصد من خلال هذا التقريروصفة لإعداد الخرشوف على طريقة الفنانة وفاء عامر، كالتالي:

طريقة عمل الخرشوف على طريقة وفاء عامر

- تجهيز الخرشوف ووضعه مرصوص في صنية.

- ثم بعد ذلك تجهيز كمية البصل المطلوبة والمناسبة للكمية المجهزة لإعدادها.

- واستعانت بالقرفة ووضعت منها رشة خفيفه على البصل.

- ثم وضعت بعد ذلك البهارات المكونة من الفلفل الأسود.

- وقامت بإحضار اللحم المفروم بالكمية المناسبة على حسب عدد الخرشوف الذي يجري إعداده.

- وعلى عكس الطريقة المشهور بإعدادها الخرشوف، لم تقم بتعصيج اللحمة المفرومة مع البصل على النار مثل ما يحدث في المعتاد، ولكنها وضعت كمية ملح مناسبة على اللحم وعجنتها حتى تمام التجانس.

- ثم يتم بعد ذلك حشو حبات الخرشوف باللحم كلا منها على حدة.

- ثم وضعت الصلصة بعد ذلك على الخرشوف ويتم إدخالها الفرن.

طريقة عمل صلصلة الخرشوف

- قامت الفنانة وفاء عامر بتقطيع البصل ووضعه في الزيت.

- وعندما وصل إلى لون الاصفرار قامت بوضع بصلة مقطعه عليها حتى تكون واحدة وواحدة، ثم تركتها على النار لمدة دقائق.

- ثم قامت بفرم الطماطم في الخلاط جيدا.

- وبعد ذلك وضعت صلصة الطماطم على البصل بعد تحميره على النار، وتركت الصلصة على النار حتى تم تسبيكها.