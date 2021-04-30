من بينها التونة.. 8 أطعمة يمكن أن تضر جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثناء التسوق من السوبر ماركت ترغب ربة المنزل في شراء الأطعمة المفيدة لها ولأسرتها، ولكن تظهر الأبحاث أنه هناك أطعمة عادية يمكن أن تكون خطيرة وتضر بجسمك، حسب ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

1- البيض:

عدوى السالمونيلا التي يمكن أن تصيب البيض من براز الدجاج المصاب خطيرة، خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لذا إذا رأيت أن القشرة ليست نظيفة تمامًا، فمن الأفضل غسل البيض قبل الطهي.

2- التونة:

عندما يتم إذابة تجميد الأسماك وتخزينها بطريقة خاطئة، يتم تكوين بروتين سام يسمى scombrotoxin، وقد يسبب نوعًا من التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى الطفح الجلدي والقيء وآلام في المعدة والإسهال وارتفاع معدل ضربات القلب وحتى فقدان البصر، لذا من الأفضل عند إذابة التونة قومي لإخراجها من الفريزر وضعها على أدنى رف في الثلاجة دون فتح العبوة.

3- الجبن:

لا توجد مواد كيميائية سامة في الجبن ولكن في أي مرحلة من مراحل إنتاج الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تسبب التسمم يمكن أن تدخل الجبن، وهناك خطر الإصابة بداء البروسيلات والليستريات إذا تم استخدام الحليب غير المبستر للحيوانات المريضة أثناء الإنتاج، لهذا السبب يجب عليك فقط شراء الجبن من الشركات المصنعة التي تعرفها وتثق بها.

4- منتجات اللحوم:

12٪ من منتجات اللحوم مصابة بالإشريكية القولونية والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض (الليستريات والسالمونيلا)، وتعتبر الليستريات خطرة بشكل خاص على كبار السن والنساء الحوامل وحديثي الولادة والأطفال قبل سن الواحدة، إذ يمكن أن يسبب تلف الجهاز العصبي وحتى التهاب السحايا.

5- كوكتيل المأكولات البحرية:

تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الطعام يحتوي على خميرة أكثر بكثير مما هو مسموح به، بما يعني وجود انتهاكات للمعايير الصحية أثناء الإنتاج.

6- الصودا:

بصرف النظر عن السمنة وتلف الكبد، هناك سبب آخر للإقلاع عن شرب الصودا وهو تأثيرها على عظامك، حيث تحتوي على كل من حمض الفوسفوريك والكافيين ما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام (BMD) وفي ستؤدي إلى هشاشة العظام.

7- الدجاج:

قطعة واحدة من لحم الدجاج النيء تحتوي على بكتيريا كامبيلوباكتر كافية لإصابة الإنسان، حيث تسبب هذه البكتيريا الحمى ومشاكل الجهاز الهضمي، وقد تنتشر بسرعة كبيرة عندما نغسل الدجاج لأنه ينتهي به المطاف على أيدينا، ولكي تكون آمنًا، يجب عليك تقليل ملامستك للدجاج النيء وغسل لوح التقطيع والسكاكين بعيدًا عن باقي أطباقك.

8- الخس:

قام علماء من مركز العلوم من أجل المصلحة العامة "CSPI" المناصِرة للمستهلك في الولايات المتحدة، بتحليل الإحصائيات على مدار الـ 12 عامًا، وكانوا يحاولون معرفة الأطعمة التي أدت إلى أكبر عدد من حالات التسمم الغذائي، وجد أن الخس هو رقم واحد على قائمة هذه الأطعمة، حيث تسبب في تسمم 13568 حالة، لذا إذا كان الخس معبأ جيدًا و"جاهز للأكل"، فمن الأفضل غسله جيدًا قبل وضعه في طبقك.