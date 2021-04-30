عمرو سعد ينهار حزنا على دلال عبدالعزيز في ملوك الجدعنة: خفي بقى «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد مؤثرة أبدع فيها الفنان عمرو سعد، صاحب شخصية «سرية» في مسلسل «ملوك الجدعنة» رفقة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي قامت بدور والدته «عطيات» خاصة بالحلقة الـ 17، من العمل عقب مشهد وفاتها.

صدمة بالجنازة والدفن، ثم انهيار من البكاء أمام المقابر، لفت بهما الفنان عمرو سعد الأنظار بادائه الصادق، وهو يودع والدته «عطيات» الوداع الأخير، وينهار لوفاتها عقب دفنها.

المشهد القصير الذي لا يتخطى دقائق، جلس خلاله الفنان بحلقة اليوم، وهو يبكي بُحرقة أمام قبرها، وفي يديه العلاج والنعناع الطازج، صارخًا: «خفي بقى.. هتخفي يا عطية».

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بعنوان مشهد مؤثر، مشيدين به.

إصابة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا

وكان الإعلامي، رامي رضوان، أعلن إصابة الثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث دون قائلًا: «أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما».

وكانت «الوطن» علمت أن «دلال» كانت أول من أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع ابنتها دنيا سمير غانم، منتصف شهر أبريل الجاري، ونقلت على إثرها للمستشفى، وبعدها بأيام، وبالتحديد منذ ما يقرب من 15 ساعة أصيب الفنان سمير غانم، ونقل على إثرها لمستشفى بالمهندسين.

مسلسل ملوك الجدعنة

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

المسلسل بطولة الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.