إسعاد يونس تدعو لدلال عبدالعزيز وسمير غانم: يا رب مدلهم إيدك الحنينة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دونت الإعلامية والمنتجة إسعاد يونس منشورا، تدعو خلاله للفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم بالشفاء العاجل، عقب تدهور حالتهما الصحية بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ونقلهما إلى المستشفى، وسط دعوات العديد من الفنانين لهما بالتعافي من الفيروس التاجي.

إسعاد يونس تدعو لدلال عبدالعزيز وسمير غانم

وقالت إسعاد يونس عبر «فيس بوك»: «يارب، وحياة حبيبك النبي الطف بيهم ومدلهم إيديك الحنينة الشافية»، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «زعلت أوي علشانهم.. ربنا يحميهم»، و«ربنا يتم شفاهم على خير.. إحنا بنحبهم أوي»، و«إن شاء الله يقوموا منها بألف سلامة وتبقى حاجة بسيطة»، و«إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين».

يأتي ذلك عقب إعلان الإعلامي رامي رضوان، إصابة الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، والدي زوجته دنيا سمير غانم بفيروس كورونا، واحتجازهما في المستشفى.

تفاصيل إصابة أسرة سمير غانم بفيروس كورونا

وكان مصدر مقرب أشار لـ«الوطن» إلى أن دلال عبد العزيز أول من أصيب بفيروس كورونا المستجد من عائلة سمير غانم مع ابنتها، ما تسبب في انتقالها إلى المستشفى، إلا أن الفيروس انتقل إلى الفنان سمير غانم بالأمس ما تسبب في نقله لمستشفى بالمهندسين.

الجدير بالذكر أن دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، أصيبتا بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.