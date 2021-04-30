بعد يومين من إصابته بكورونا.. زوجة أبو جبل تطلب الدعاء له

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت الجزائرية، الأميرة سمارة، ملكة جمال العرب، وزوجة حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أبو جبل، دعمه عقب إصابته بفيروس كورونا، الذي أُصيب به منذ يومين.

وعلى الرغم من صمت زوجة اللاعب، منذ الإصابة، إلا إنها قررت الظهور، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت ملكة جمال العرب، العديد من الرسائل التي تلقتها من المتابعين بشأن إصابة زوجها، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، ثم أعادت نشر صورة من زفافها على أبو جبل، موجهة الشُكر من خلالها للمتابعين، طالبة الدعاء منهم، ومتمنية الشفاء لزوجها.

إصابة أبو جبل بالكورونا

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأربعاء الماضي، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

كما أشار إلى إصابة ثنائي غرفة خلع الملابس، وخضوعهما حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.

زفاف محمد أبو جبل والأميرة سمارة

وكان محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أعلن زفافه على الأميرة سمارة، في بداية الشهر الحالي، ونشر صورهما سويا في الحفل الذي حضره عدد كبير من لاعبي الزمالك.

من هي سمارة يحيى زوجة أبو جبل؟

- تبلغ سمارة من العمر 28 عاما.

- توجت في عام 2019، بلقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي أقيمت في مصر.

- حاصلة على بكالوريوس في التجارة والتسويق.

- درست في إنجلترا اللغة الإنجليزية، وفي أمريكا درست الاتصال.

- دخلت إلى عالم الموضة والموديلنج عن طريق الصدفة، حيث شجعتها شقيقتها على ذلك.

- كانت سمارة تعشق الموضة والأزياء، وبسبب قوامها الرشيق قررت التقديم في كاستنج ملكات الجمال.

- تم اختيارها بين 200 متسابقة، لتكون ضمن 16 واحدة فقط تأهلن للمسابقة.

- مثلت سمارة يحيى بومرداس في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

- من هواياتها الرسم والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الرياضة والموسيقى.

- تسعى سمارة للعمل في مجال التسويق خاصة لمستحضرات التجميل.

- تسعى لعمل خط إنتاج لها خصيصا، يكون بأسمها لمستحضرات التجميل.

- تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية.

- جاءت إليها عروض للتمثيل في كثير من الدول منها مصر ولبنان ولندن.

- شجعتها عائلتها على الدخول إلى عالم الموضة والجمال.

- ترى أن المرأة الجزائرية قدوة للمرأة العربية.

- لديها عدد من المشاريع الخاصة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرف الصغيرة.

- تحاول استغلال شهرتها، واسمها للنهوض ببلدها الجزائر، والتعريف بثقافتها في الخارج.

- ترى أن الغرور يؤدي إلى الفشل.