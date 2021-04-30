استخدام الأكسجين في المنزل لمريض كورونا.. إليك ما يجب وما لا يجب فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يحتاج بعض المصابين بكورونا إلى دعم الأكسجين والأسطوانات وغيرها من العلاجات، حيث يُنصح العديد من مرضى كوفيد بإدارة الحالة في المنزل إلى الحد الممكن.

مع الحرمان من الأكسجين والتهابات الرئة التي أصبحت من المشاكل الشائعة التي يواجهها المرضى خلال الموجة الجديدة، أصبحت مكثفات الأكسجين والأسطوانات مفيدة، خاصة وأنه يمكن التعامل معها في المنزل بشكل جيد، ومع العلاج بالأكسجين، يحتاج المرء إلى توخي الحذر بشكل مضاعف وإدراك المخاطر أيضًا.

كما أن الاستخدام المتقطع للأكسجين، الذي يراقبه الأطباء في الوقت الحالي، ليس مفيدًا أيضًا، إذا كنت شخصًا يستخدم الأكسجين في المنزل الآن وقد ثبتت إصابتك بالفيروس، فإليك بعض النصائح التي يجب تذكرها، بحسب موقع timesofindia.

-متى تستخدم الأكسجين؟

يجب تفضيل الأوكسجين عندما تنخفض قراءات مستويات الأكسجين في الدم SpO2 إلى أقل من 93٪. يجب أن تكون مستويات الأكسجين المثالية بين 94-99٪.

في حين أنه لا يوجد علاج بالأكسجين يمكن أن يعزز مستويات الأكسجين على الفور أو يعيدها إلى وضعها الطبيعي، يجب أن يهدف مرضى COVID + إلى تحقيق تشبع بنسبة تتراوح بين 88-92٪، وينصح الخبراء أيضًا أنه لا ينبغي تحقيق تشبع بنسبة 100٪ ، عندما يكون الجسم مريضًا، والأكثر من ذلك، سوف يستنفد مواردك بشكل أسرع - سواء كان ذلك مكثفًا أو أسطوانة تستخدمها.

مع قيام العديد من الأشخاص بتخزين الموارد بشكل عشوائي، ينصح الأطباء المرضى أيضًا بالبحث عن الأطباء أو استشارة المتخصصين قبل توصيلهم بهذه الأجهزة، فقد يتطلب البعض استخدامًا أقل، بينما قد يُنصح البعض باستخدامه طوال اليوم.

-ما مقدار التشبع الذي يجب أن تستهدفه؟

نصح الدكتوررانديب جولريا، طبيب رعاية، المرضى مؤخرًا بمراعاة بعض الاحتياطات قبل استخدام الأكسجين الخارجي، قائًلا إنه "بالنسبة لأولئك الأفراد الذين لديهم تشبع بالأكسجين 92 أو 94 ، ليست هناك حاجة لأخذ كمية عالية من الأكسجين لمجرد الحفاظ على تشبعك، فلن يكون ذلك مفيدًا، إذا كان تشبعك أعلى من 95 ، فلن تكون كذلك تحتاج إلى تناول الأكسجين، أما إذا كان أقل من 94 ، فأنت بحاجة إلى مراقبة دقيقة ولكنك قد لا تحتاج إلى أكسجين لأن الأكسجين لا يزال كافياً في الدم إذا كان المريض بصحة جيدة ".

قد يحتاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة إلى الحفاظ على التشبع عند مستويات أعلى، لكن استهداف نسبة أعلى من 97 لن يفيد كثيرًا، يمكن للطبيب المعالج أيضًا أن ينصحك بعدد لترات الأكسجين التي ستحتاجها في الدقيقة، وبطريقة ما، إلى متى ستستمر الأسطوانة، ومتى يجب إعادة ملئها وما إلى ذلك.

إذا كنت تواجه صعوبة في إيجاد المكثفات / الأسطوانات، فحاول العثور على علب الأكسجين، بعد استشارة الطبيب.

-استمر في مراقبة المؤشرات الحيوية وتتبع قراءاتك

حتى مع دعم الأكسجين الخارجي، من الضروري الاستمرار في تتبع قراءات الأكسجين والنبض، فقد يوضح لك ذلك مدى قدرة جسمك على التأقلم مع المرض وما إذا كان دعم الأكسجين مفيدًا.

إذا كنت تراقب تقلبات الأكسجين، فإن أفضل طريقة لتتبع العناصر الحيوية الخاصة بك هي قياس القراءات كل ساعتين والتحقق مما إذا كان الأوكسجين الخارجي قادرًا على تحسين القراءات، إذا بقيت القراءات كما هي، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى الاستشفاء والعناية المركزة.

-أفضل طريقة لاستخدام القناع وقنية الأنف

يواجه الكثير من الأشخاص أيضًا مشاكل في محاولة استخدام قناع الأكسجين وقنية الأنف بشكل صحيح، يمكن أن يتسبب الذعر أيضًا في حدوث مشكلات في اللحظة الأخيرة.

تمامًا كما لو كنت تستخدم قناعًا للوجه، من الضروري التأكد من أن قناع الأكسجين مناسب أيضًا بشكل صحيح، ولا توجد تسريبات أو فجوات في / وحول الأنف أو الفم أو الخدين، يُنصح باستخدام قناع بحجم مناسب حتى لا يتم إزعاج العرض، يضمن مشبك الأنف والأشرطة المشدودة كذلك أن القناع يمنحك مقاسًا مريحًا، هذا أمر بالغ الأهمية لمتابعة حيث سيتم استخدام هذه الأقنعة بانتظام إلى حد ما ، ولساعات طويلة.

نظرًا لندرة الموارد الآن وكثير من هذه القنيات، يتم استعارة آلات المكثف للاستخدام، ويجب على مقدمي الرعاية والمرضى التأكد من أن المعدات والأقنعة مطهرة جيدًا قبل الاستخدام. أثناء استخدام المكثفات، تأكد من وجود الكثير من التهوية وفتح النوافذ في نفس الغرفة مما سيسمح للنيتروجين بالخروج مجانًا.

-العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الأكسجين

حتى إذا كان لديك الموارد والدعم في متناول اليد، فهناك الكثير من التمارين والطرق لمحاولة زيادة مستويات الأكسجين بشكل طبيعي.

يُنصح مرضى COVID + بالنوم في وضعية الانبطاح، أي الاستلقاء على الصدر ووضع الوسائد تحت الرقبة والساقين والصدر، يمكن للمرضى أيضًا الاستلقاء على جانبهم، بصرف النظر عن هذا، يقال إن اتباع نظام غذائي مغذي غني بالحديد يحسن وظائف الرئة مفيد.

يقول الأطباء أنه عندما تعاني من عدوى في الجهاز التنفسي مثل هذه، كلما استلقيت على بطنك، كان ذلك أفضل بالنسبة لك، هناك مرضى يقال إنهم تعافوا أو لاحظوا تحسنًا في صحتهم من خلال وضعية الانبطاح وحدها.

-ما هي العلامات التي تدل على ضرورة دخول المستشفى؟

ومع ذلك، حتى مع العلاج بالأكسجين والدعم في المنزل، من المهم أن تكون على اطلاع على علامات الخطر والاستعداد لاتخاذ الخطوات التالية.

نظرًا لمرض مثل COVID ، يمكن أن تسوء الأمور بسرعة، ويمكن أن يؤدي التشخيص في الوقت المناسب وطلب المساعدة إلى إنقاذ الأرواح، فيما يلي بعض علامات الخطر الحرجة التي قد يحتاجها المريض في العناية المركزة في أقرب وقت أثناء العلاج بالأكسجين:

- تحول لون الشفاه أو الوجه أو اللسان إلى اللون الداكن أو تغير لونها.

- فقدان المريض للوعي وعدم الاستيقاظ.

- الشعور بعدم الراحة حتى مع استخدام الأكسجين.

- تدهور العلامات والأعراض الحيوية الأخرى