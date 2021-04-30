كورونا اليوم: تغير أعراض الفيروس.. والسلالة الهندية تثير قلق العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-تغير أعراض كورونا.. والفيروس بدأ يظهر بشكل مختلف

أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة لانتشار الفيروس تغيرت عما كانت عليه في الماضى، موضحة أنه فى الموجة الأولى كانت الحرارة المرتفعة والكحة وضيق النفس، والأمور كانت واضحة، ولكن مع وجود التحورات في الفيروس بدأت يظهر المرض بشكل مختلف، وبعضها أصبح مرتبطا بالجهاز الهضمى وأنماط مختلفة أخرى.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أننا قد نجلس مع أناس نعتقد أنهم ليسوا مرضى، ولكن نكتشف بعد ذلك أنهم مصابون بكورونا، موضحة أن طريقة ظهور المرض أصبحت مختلفة، فقد يحدث ألم بالحلق وهدمان بالجسم، بجانب دوخة وزغللة واحمرار في العين، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك".

-سلالة كورونا الهندية الجديدة تثير قلق العالم

صدمت المشاهد المروعة التي انتشرت في الهند العالم بأجمعه، حيث تعاني البلاد من ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فتفشي المرض في الهند بسرعة كبيرة وارتفاع عدد الوفيات والإصابة بشكل حاد ليس مجرد أزمة محلية تخص الهند لوحدها بل هي أزمة تقلق العالم بأسره.

تقول الطبيبة سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: "إن الفيروس لا يعرف الحدود أو الجنسيات أو العمر أو الجنس أو الدين، وما يجري الآن في الهند للأسف، حدث في بلدان أخرى"، وفقا لـ"بي بي سي".

لقد كشف الوباء عن مدى ارتباط العالم ببعضه. فإذا كان بلد ما يعاني من مستويات مرتفعة من الإصابات، فقد ينتشر إلى بلدان أخرى.

وحتى مع فرض قيود السفر وإجراء الاختبارات المتعددة وتطبيق الحجر الصحي، لا يزال من الممكن أن تتسرب العدوى. وإذا عاد مسافر من مكان ينتشر فيه الفيروس بشكل كبير، فهناك فرصة كبيرة لإنتقاله معه.

-الصحة العالمية تدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع إصابات كورونا

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا فى الهند، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

فى حين صنفت منظمة الصحة العالمية المتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية لـ فيروس كورونا على أنها "متغيرات مثيرة للقلق"، فإنها تعتبر متغير كورونا الهندى المتحول المزدوج متغيرًا ذا أهمية.

كشفت منظمة الصحة العالمية أنه من بين ما يقرب من 5.7 مليون حالة جديدة تم الإبلاغ عنها فى الأسبوع الماضى فى جميع أنحاء العالم، شكلت الهند 38% من الحالات، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الصادرة صباح الأربعاء، سجلت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 360.960 حالة و3293 حالة وفاة فى الـ24 ساعة الماضية.

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