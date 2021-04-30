خبيرة أبراج تتوقع موعد انتهاء الموجة الثالثة من كورونا.. «مصر جوزاء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رهبة وخوف تسيطران على الكثيرين من عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يعرف بالموجة الثالثة، التي رفعت من معدلات الإصابة بفيروس كورونا من جديد، حيث بدأت العديد من الدول تشديد الإجراءات الاحترازية مرة أخرى للوقاية من الإصابة بالفيروس اللعين.

وبالتزامن مع ذلك، فالسؤال الأكثر انتشارًا حاليًا هو متى تخف حدة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة، لتنتشر التكهنات والتوقعات حول موعد انتهائها.

ومن جانبها، أوضحت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أنها توقعت قبل ذلك، وتحديدًا في ديسمبر من العام الماضي، عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى وخاصة في شهر مايو الجاري.

«2021 معهاش عصا سحرية اللي هتخلينا نتخلص من المشاكل مفاجأة» هكذا تابعت «عبير» خلال حديثها لـ«هن»، موضحة أن مصر تنتمي إلى برج الجوزاء وهذا ما يجعلها معرضة في هذه الفترة إلى المشكلات الصحية «مصر برج الجوزاء.. وهي فلكيًا الفترة دي معرضة للمشاكل الصحية لأن الكواكب مجتمعة في منزل الصحي السلبي بالنسبة لمصر وكنت متوقعة أن ده وقت الذروة».

وتابعت خبيرة الأبراج الفلكية أن الموجة الثالثة تشهد ذروتها هذه الأيام، لكن يمكن أن تهدأ مرة أخرى بداية من 9 مايو المقبل، وسوف تقل أعداد المصابين تدريجيًا، لكن 20 يوليو المقبل، هو الموعد المتوقع لانتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته «عبير».

هل يمكن للمتعافي من فيروس كورونا الإصابة مرة أخرى؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، إذ كان من الممكن أن يصاب المتعافي مرة أخرى بفيروس كورونا مرة أخرى، فالأمر في هذه الحالة يعتمد على المناعة التي اكتسبها المصاب في المره الأولى، كما أن الفيروس المتحور دائم التجديد والتطوير من ذاته، ما يصعب من توقعات التي قد تحدث للمتعافي من كورونا.

وأوضح «محمد» أن السبب في تكرار إصابة المتعافي من فيروس كورونا، يرجع إلى يرجع إلى نقص المناعة، بالإضافة إلى غياب التشخيص الدقيق للمصاب في حالة تكرار إصابته مره أخرى، فضلا عن عدم متابعته لحالته الصحية بعد التعافي والاعتماد على اكتساب الأجسام المضادة من الإصابة الأولى.