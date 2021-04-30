ليلى أحمد زاهر تتعرض لانتقادات بسبب تقليد شيريهان: مفيش حد زيها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، في مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي ترقص بطريقة تشبه الفنانة شيريهان في إعلانها الأخير لصالح إحدى شركات الاتصالات.

واختلفت ردود الأفعال حول تقليد ليلى زاهر للفنانة شيريهان، بين المعجب بخفة ظلها وبين من انتقدها، حيث رأى آخرون أنه ليس لها علاقة بموهبة الفنانة شيريهان وكان من ضمن التعليقات: «مفيش حد زي شيريهان.. كل دا عشان تعملي فوازير ولا حاجة.. متحاوليش عشان مش هتعملي فوازير.. شريهان مفيش حد يعرف يقلدها.. فين أبوكي».

ليلى أحمد زاهر

وكانت الفنانة ليلى أحمد زاهر شاركت في تقديم الموسم الثاني من البرنامج الترفيهي «هزر فزر» الذي يعتمد على استضافة فريقين من الفنانين، ليتنافسا في مجموعة من الألعاب المختلفة التي تعتمد على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وكانت الفنانة هنا زاهد، هي من قدمت الموسم الأول من البرنامج الترفيهي.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وانتشرت شائعات مؤخرا حول ارتباط ليلى أحمد زاهر، بالفنان هشام جمال، خاصة بعد مشاركتهما في مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي حقق نجاحا واسعا، كما أنه تغزل بها خلال برنامج «معكم»، قائلًا: «ليلى جميلة وإحنا كان عندنا حيرة في الدور بتاع سارة، مين هتليق في الدور أكتر وخاصة تنفع لاتنين صغيرين ولسه في بداية الجواز، وتكون ممثلة شاطرة وعندها كاريزما وبتغني، وهي شخصيتها جميلة ومعندهاش أي مشاكل في حاجة، من عيلة ومتربية».