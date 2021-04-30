الامارات | سمير غانم ودلال عبد العزيز في المستشفى .. بعد إصابتهما بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في المستشفى .. بعد إصابتهما بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصادر إعلامية في القاهرة أن النجم المصري سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز أدخلا الى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حيث دخل الفنان سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.



وحسب موقع "اليوم السابع"، أدخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.



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