قصة زواج رجلين و8 ستات: أحدهما إرضاء لأمه والآخر حبا في الحج متولي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر تنتشر جلسات التصوير للفت الانتباه أو لتوثيق أحداث ممتعة، وفي أحيان أخرى لإثارة الجدل، وهذا هو حال جلستي تصوير تشابهت فكرتهما في تجسيد شاب لحفل زفافه على أربع فتيات في يوم واحد، فمع تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما اقترن بها الجدل، ليخرج بعدها أصحابها موضحين السر وراء الفكرة المثيرة.

عمر يحقق حلم والدته بالزواج من أربعة في يوم واحد

عمر عبده، شاب صعيدي، يقطن بمحافظة قنا، برفقة والدته التي اعتادت الإلحاح عليه بتكملة نصف دينه والزواج من فتاة مناسبة، اتخذت معه كل الحلول، وكان آخرها الامتناع عن تدبير احتياجاته، ليخرج عليها بفكرة «مجنونة» ويحقق لها حلم الزفاف، لكنه وهمي.

ارتدى «عمر» البدلة السوداء ووقف بين أربع فتيات ارتدين فساتين الزفاف، وسط حديقة كبرى بأحد فنادق مدينة الأقصر، ليوثق حفل زفافه الوهمي بجلسة تصوير، انتشرت وقتها في يناير من العام الماضي، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

فكرة غير مألوفة على المجتمع الصعيدي، نفذها «عمر»، استقر على التصوير برفقة أربع فتيات: «لو كانت بنت واحدة.. كانت هتبقى صعبة عليها.. عشان كدا قولت يبقوا أربعة بنات»، ووقع اختياره عليهن من خلال المسرح «اخترت بنات بتمثل في المسرح».

الذهاب لمحافظة الأقصر، بعيدًا عن أعين الناس في «قنا»، هكذا جاء قرار الشاب العشريني برفقة الفتيات والفريق المساعد له لإتمام «الفوتوسيشن»، حتى بدأ في تنفيذ ما أراده داخل أحد الفنادق ليتلقى ردود أفعال من الجميع: «أول ما بدأنا نصور.. الكل جه بيتفرج علينا وعاوز يشوف بنعمل إيه».

أتم الشاب العشريني مهمته لتشاهدها والدته بضحك وسخرية: «عجبتها الفكرة جدًا.. وفضلت تضحك عليا.. والدنيا اتعدلت شوية معها بس برضو عاوزة تجوزني»، فدائمًا ما تساعده على اختيار عروسه لكن دون فائدة: «بتجبلي عرايس كتير.. كلهم كانوا بيتجوزوا ما عدا أنا».

سعيد الإسكندراني يجدد الجدل بالزواج من أربعة: بحب الحج متولي

ومنذ الأمس، تجدد الجدل مرة أخرى بانتشار صور جلسة تصوير لشاب إسكندراني، وهو يرتدي بدلة الزفاف برفقة 4 فتيات «عرايس»، في حفل زفاف ظنه الكثيرون أنه حقيقي، وأن الشاب متزوج من 4 فتيات في ليلة واحدة، لكن اتضح أن الأمر لم يتعد عن كونه حبًا لتقليد الحج متولي، الذي جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف.

وهو ما أكده الشاب محمد سعيد، الذي أوضح أن ما فعله هو زفاف وهمي، حبًا في الفنان الراحل نور الشريف، ورغبته في محاكاة شخصية الحج متولي «أنا بحب الفنان نور الشريف، وشوفت من فترة راجل عربي اتجوز أربعة في ليلة واحدة وعمل حفلة كبيرة عزم فيها ناس كتير، ويا دوب لسه بفكر، لاقيت قدامي صورة مسلسل الحاج متولي».