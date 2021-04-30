لماذا تكون غالبية الشخصيات الكرتونية صفراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

فكر في ارتباطاتك باللون الأصفر، ربما ذهب عقلك إلى الشمس، أو أوراق الخريف الساطعة، أو شيء أكثر تجريدًا، مثل الشعور بالبهجة أو التفاؤل.

حسنًا، إذا واصلت التفكير في الأمر، فلا بد أن تتبادر إلى الذهن بعض الشخصيات الكرتونية، وذلك ببساطة لأن هناك الكثير منهم، مثل Pikachu وSpongeBob SquarePants وSimpsons وغيرها الكثير.

نذكر لكم الأسباب التي تجعل رسامي الكرتون يميلون إلى هذا اللون، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. مميز للغاية

لكونه أحد الألوان الأساسية (مع الأزرق والأحمر)، فإن اللون الأصفر مميز للغاية. في الواقع ، هذه الألوان الثلاثة هي أمثلة متطرفة للألوان المتناقضة، وكلما زاد اللون المعطى عن الألوان الأساسية، قل شدته.

ومع ذلك، فإن الألوان الأساسية المستخدمة على الشاشة هي الأحمر والأخضر والأزرق.

في نظام الألوان هذا، يوجد الأصفر والأزرق على جانبي الطيف، ما يجعل بعضهما البعض أكثر تميزًا.

ونظرًا لأن اللون الأزرق هو اللون السائد في العديد من الخلفيات (فكر في البحر والسماء وما إلى ذلك)، فمن المنطقي فقط استخدام اللون الأصفر للأحرف الساطعة الملحوظة.

2. علم النفس

تقليديا، يرتبط اللون الأصفر بالسعادة والفرح (هل تذكر فيلم Inside Out؟). ووجد بحث أن غالبية المشاركين (72٪) ذكروا اللون الأصفر على أنه إيجابي، و0.5٪ فقط من المستجيبين يعتقدون أنه سلبي. هذه الخاصية الصفراء تجعلها اختيارًا ممتازًا للشخصيات المبهجة والهادئة في الرسوم المتحركة.

3. لا يمكنك تفويتها

كما ذكرنا سابقًا، الألوان الأساسية مميزة جدًا، ولكن الأصفر يعتبر الأكثر وضوحًا في الإضاءة المنخفضة وثاني أكثر الألوان وضوحًا خلال النهار، حتى أنه يمكن تمييزه للأشخاص الذين يعانون من بعض أشكال عمى الألوان.

4. خاص للأطفال

غالبًا ما يستخدم اللون الأصفر في الإعلان عن الأطفال نظرًا لأنهم يربطون أيضًا بين هذا اللون والمشاعر الإيجابية، ولهذا يمكنك رؤيته في شعارات Legos وHot Wheels وCrayola والمزيد.

وفي إحدى الدراسات، تم تخيير الأطفال بين أقلام تلوين صفراء وبنية بعد الاستماع إلى قصة سعيدة أو حزينة. اختارت غالبية مجموعة "القصة السعيدة" القلم الأصفر، وفضل معظم الأطفال من المجموعة الثانية اللون البني، ما يثبت أهمية ارتباط اللون بمزاج الفرد.

5. يجذب الانتباه

اللون الذي يظهر على العديد من الشخصيات الكرتونية ليس له معنى إيجابي تمامًا، إنه مرئي للغاية، ما يجعله اختيارًا جيدًا لأنواع مختلفة من التنبيهات التي يجب رؤيتها من مسافة بعيدة وجذب انتباهنا، وهذا هو سبب استخدام اللون الأصفر في إشارات المرور وإشارات الطرق والمزيد.

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